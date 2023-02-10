

أعلن الرئيس التنفيذي للشركــة الكويتيـــــــة للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) محمد سالم الحيمر، أن كوفبك النرويج ايه اس، إحدى شركات كوفبك التابعة، قد انتهت من إجراءات التخارج من حصتها البالغة 10% في حقل يمي (Yme) الواقع في ترخيصي الإنتاج (PL 316 and PL 316 B) لصالح شركة لايم بتروليوم ايه اس (Lime Petroleum AS).



وأوضح الحيمر في بيان صحافي، أنه خلال عام 2022، حققت كوفبك أرباحا قياسية في النرويج كما تعد هذه الصفقة أحد أهم عمليات التخارج الناجحة التي نفذتها كوفبك في تاريخها، حيث بذل فريق التفاوض جهودا حثيثة توجت بهذا النجاح الكبير، وقد تمت الصفقة في 23 ديسمبر 2022، ويعتبر تاريخ نفاذ الصفقة 1 يناير 2022 حسب اتفاقية البيع والشراء.



جدير بالذكر، أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج الكويت.