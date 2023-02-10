

توجت الذلول «شبا»، العائدة لهجن الشحانية من قطر مساء امس الخميس، بالسيف الذهبي المقدم من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في أهم وأغلى أشواط بطولة الكويت الدولية الـ 21 لسباقات الهجن في اليوم الختامي للبطولة التي استمرت ستة أيام وشملت ثلاثة أشواط رئيسية أخرى.



وسلّم وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري السيف الذهبي للفائز بالجائزة الكبرى للبطولة في الشوط الختامي الذي خصص للهجن «الحيل»، فيما احتلت الذلول «صبر» لهجن الشحانية المركز الثاني وحصدت الذلول «الشيهانية» التابعة لهجن الاتحاد من الامارات المركز الثالث.



وأعرب الوزير المطيري، في تصريح عقب ختام البطولة، عن تشرفه بحضور اليوم الختامي لها وتسليم السيف الذهبي المقدم من سمو الأمير لمالك الهجن الفائز بهذا السباق الكبير، مهنئا جميع ملاك الهجن الفائزين في جميع سباقات البطولة.



وقال المطيري إن هذا الملتقى الرياضي التراثي يجسد الأصالة التي تتميز بها المنطقة الخليجية والعربية، مشددا على أهمية تعزيز هذه الرياضة التراثية وتطويرها لنقلها من جيل إلى آخر.



وأكد ضرورة الاستفادة من هذه التجارب الناجحة محليا وخارجيا للارتقاء بجميع الرياضات، لاسيما التي تتعلق بالتراث، مشيدا بالتنظيم المميز للنادي الكويتي لسباقات الهجن للبطولة التي حظيت بمتابعة جماهيرية وإعلامية لافتة.