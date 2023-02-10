تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة كمبوديا لدى الكويت سمان منان، وذلك خلال اللقاء الذي تم بديوان عام الوزارة.



وتمنى الشيخ سالم العبدالله للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء التطورات الأخيرة في مملكة كمبوديا.



من جهة اخرى، التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في ديوان عام الوزارة مع قائدة قيادة النقل لدى القوات المسلحة للولايات المتحدة الأميركية الصديقة الفريق الأول الجنرال جاكلين فان أوفوست، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية والوفد المرافق لها إلى الكويت، حيث تم خلال اللقاء استعراض الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية.



واستذكر وزير الخارجية خلال اللقاء أبرز المحطات التاريخية التي شهدتها العقود الستة الماضية من تعاون وشراكة في جميع المجالات الحيوية والمهمة، لاسيما العسكرية منها والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا وما يمكن تحقيقه على مدى الأعوام المقبلة في هذا الإطار. بدورها، جددت الجنرال جاكلين فان أوفوست التزام الولايات المتحدة الأميركية بصون أمن الكويت وسلامة شعبها، معربة عن امتنان وعرفان بلادها للكويت قيادة وحكومة وشعبا على استضافة القوات المسلحة الأميركية على أراضيها. كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بين البلدين الصديقين بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الصديقين.