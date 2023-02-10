استقبل وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي مدير إدارة مرور مبارك الكبير، ورئيس لجنة أسبوع المرور الخليجي 2023، العميد إبراهيم سعود الجلال، حيث قام بتكريمه تقديرا للتعاون المثمر بين الحرس الوطني والإدارة العامة للمرور في الجانب التوعوي لتعزيز مفاهيم السلامة المرورية لدى المنتسبين.



وأكد وكيل الحرس الوطني أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال التوعوي لإعطاء النصائح للمنتسبين وتزويدهم بالمعلومات والحقائق التي تشكل سياجا لحمايتهم من مختلف أنواع المخاطر خلال القيادة.



وكانت مديرية التوجيه المعنوي قد نظمت محاضرة توعوية بعنوان «حياتك أمانة» بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ضمن أسبوع المرور الخليجي الموحد. وتناولت المحاضرة موضوع السلامة المرورية أثناء قيادة المركبة على الطريق، والاشتراطات الواجب اتباعها عند القيادة، ومنها ضرورة ربط حزام الأمان، وعدم استعمال الهواتف النقالة أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق.