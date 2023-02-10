قدم عضو المجلس البلدي م.عبداللطيف الدعي اقتراحا بتخصيص مساحة في بيان قطعة 1 مقابل نادي اليرموك لتكون مرفقا عاما.



وقال م.الدعي في اقتراحه: هنالك الكثير من المساحات الترابية المهدورة بين جادات المناطق والتي عادة ما تكون مرعى لتجمع القمامة ورمي الأنقاض وركن السيارات. وهذه المساحات تصبح حاوية للأمراض ومستنقعات ما بعد الأمطار، مما يتسبب بمنظر مشوه وروائح كريهة لا تليق بالعيش البشري الكريم. فدعما لتوجه تخضير المدن بشكل منتظم فإن تحويل هذه المساحات لمرفق عام سيحقق الأهداف الآتية:



- إضافة طرق مشاة مما يسهل على كبار السن الخروج من بيوتهم وممارسة رياضة المشي للتخفيف من أمراضهم الجسدية والنفسية.



- زيادة معدل الأوكسجين والهواء النقي لسكان المنازل.



- خفض معدلات الحرارة في الصيف. وعلى ضوء ذلك، أقترح الآتي: تخصيص براحة في بيان ق 10 مقابل نادي اليرموك بجانب شارع ملتقي بن غالب على أن تكون مرفقا عاما ليحتوي على: - ممشى. - مساحات خضراء. - محطات ألعاب.