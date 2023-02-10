



وقعت جامعة الكويت والرئاسة العامة للحرس الوطني تفعيل الخطة الزمنية لبروتوكول التعاون المشترك بينهما، بحضور مدير الجامعة بالإنابة أ.د.فهد الدبيس الرشيدي، ومساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتطوير الأكاديمي د.فهد الفضلي، ومن الحرس الوطني العقيد ركن عمر عبداللطيف عيسى والمقدم د.عبدالرحمن ربح منهل والنقيب زامل حمود الزامل والنقيب عمر نصار مجبل.



ورحب مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فهد الدبيس الرشيدي بالتعاون المشترك مع الرئاسة العامة للحرس الوطني، مشيرا إلى أن هذا التعاون من شأنه تقوية روابط التعاون الثنائي بين الجهتين، وتأصيل الترابط بينهما بما يكفل الارتقاء بالمعرفة العلمية والثقافية والتقنية وتطويرها وصولا للأهداف المنشودة، مؤكدا حرص جامعة الكويت على تعزيز التعاون بينها وبين جميع مؤسسات الدولة.



ومن جانبه، أعرب مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتطوير الأكاديمي الدكتور فهد محمد الفضلي عن شكره للرئاسة العامة للحرس الوطني لحرصها على تجديد التعاون بينها وبين جامعة الكويت سنويا، مؤكدا أن جامعة الكويت مستعدة لتوفير كل التسهيلات والاحتياجات لتطوير وتقوية روابط التعاون للارتقاء بالمعرفة العلمية والثقافية والتقنية بين الطرفين وجميع جهات ومؤسسات الدولة.



وذكر بدوره العقيد ركن عمر عبد اللطيف عيسى أن هذا التعاون يعد كخارطة طريق لعام 2023، حيث تضمن مختلف مجالات التعاون من دراسات وبحوث وبعثات ودورات تدريبية وفرتها جامعة الكويت للرئاسة العامة للحرس الوطني، متطلعا إلى إضافة المزيد من مجالات التعاون أبرزها مجال الأمن السيبراني خاصة بعد حصول الرئاسة العامة للحرس الوطني على الأيزو 27001 كأول جهة عسكرية تحصل عليها.