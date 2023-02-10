

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي سوق «النوير» الخاص بدعم منتجات المزارعين الكويتيين وغيرهم من المنتجين بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.



وقالت الوزيرة البغلي، في تصريح صحافي خلال جولتها في السوق الذي تم إنشاؤه في منطقة النزهة، إن ما تم تحقيقه وتطويره في هذا المجال يتيح الفرصة للمنتجات الزراعية وغيرها من العرض المباشر دون وسطاء ودون تكلفة على المنتجين.



وأضافت أن «هذا المشروع وغيره من مشاريع هو ما تسعى إليه الحكومة لفسح المجال للمشروعات الصغيرة من خلال توفير منافذ بيع دون تكاليف لتكون الاستفادة مشتركة بين المنتج والمستهلك ولدعم المنتج الوطني».



وأعربت عن الشكر لاتحاد الجمعيات التعاونية لإنجاح مثل هذه الفعالية آملة أن تستمر مثل هذه المعارض والأسواق لخدمة المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي والاستهلاكي متمنية التوفيق للجميع.