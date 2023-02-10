توج فريق وزارة الداخلية بلقب دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لكرة الماء للموسم 2023/2022، فيما حلت وزارة الدفاع ثانيا ووزارة الكهرباء والماء ثالثا، جاء ذلك خلال المنافسات التي أقيمت في مجمع أحواض السباحة بنادي القادسية الرياضي.



من جانبه، أكد مدرب ولاعب فريق وزارة الداخلية أسامة المطيري أن المنافسة كانت قوية بين جميع المشاركين في الوزارات الأخرى المتمثلة في (الكهرباء والماء والدفاع والنفط)، وقال: المستوى متقارب جدا، والدليل أن النتائج انتهت بالفوز بفارق هدف أو اثنين، ولكن في النهاية نجحنا في تحقيق اللقب الذي سيصبح دافعا لنا في المواسم المقبلة للحفاظ على هذا الإنجاز.



وفيما يخص سباق الميل، حصد فريق الحرس الوطني اللقب، فيما جاء فريق وزارة الداخلية ثانيا، وفريق وزارة الكهرباء والماء ثالثا ضمن دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية 2023/2022 وأقيم السباق في مضمار كيفان، حيث كانت المنافسة شديدة بين اللاعبين، حيث شارك في المنافسات 4 وزارات.