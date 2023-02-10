

يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الفتاة على فريق نادي فتيات العيون بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على صالة اتحاد الكرة الطائرة في مجمع الشيخ سعد العبدالله في افتتاح بطولة كأس السوبر للكرة الطائرة للسيدات. وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 25-6 و25-11 و25-14.



وسيلتقي فريق الفتاة مع فريق نادي سلوى الصباح الأحد المقبل في الخامسة مساء على لقب الكأس في الصالة نفسها.



وفي التفاصيل، حاولت سيدات العيون إيقاف الخطورة القادمة من القوة الضاربة ممثلة في جمانة أسد عبر حائط الصد الدفاعي والتصدي لتصويبات الفريق المنافس ولكن دون جدوى، وشهد الشوطان الثاني والثالث تحسنا في أداء سيدات العيون ونجحن في تقليص الفارق التهديفي، ولكن الحسم والكلمة الأخيرة كانت لنادي الفتاة.