خسر المنتخب الوطني لسيدات كرة اليد أمام منتخب الأردن بنتيجة 35-16 في المباراة التي أقيمت بينهما أول من امس ضمن منافسات كأس رئيس الاتحاد الآسيوي المقامة في العاصمة الأردنية (عمان)، وتستمر حتى 14 فبراير الجاري بمشاركة أربعة منتخبات.



ويواصل منتخبنا مشاركته بلقاء العراق اليوم الجمعة في هذه البطولة التي تقام وفق نظام الدوري على مرحلتين، وبموجبها (تلتقي المنتخبات المشاركة في هذه البطولة في جولتين تجمع بنهايتها النقاط لتحديد المنتخب الفائز).



وقالت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد كرة اليد د.الجازي المونس إن المنتخب بدأ «يتأقلم» مع أداء الفرق المنافسة في البطولة التي ستكسبه الخبرة وتوفر فرصة للاحتكاك بفرق قوية تأهل بعضها لكأس العالم.



ويشارك المنتخب إلى جانب منتخبات الأردن والعراق والهند، ويتصدر منتخبا الأردن والهند البطولة برصيد 6 نقاط لكل منهما.