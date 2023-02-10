

أعلنت بست اليوسفي، الشركة الرائدة للتكنولوجيا والإلكترونيات في الشرق الأوسط، عن مشاركتها في معرض الكويت للتكنولوجيا، الذي يقام في أرض المعارض بمشرف خلال الفترة من 8 حتى 11 الجاري.



ويعد معرض الكويت للتكنولوجيا أكبر معرض تكنولوجي في الكويت، حيث يعرض أحدث الابتكارات والتطورات في الصناعة، سيتم طرح الاسم الرائد في عالم كراسي المساج من ماركة روتاي بأشكال وخصائص مميزة حصريا لدى بست اليوسفي يتوافر منها 4 أنواع وكل نوع يتميز بعدة خصائص ويوفر كرسي المساج أكثر من 21 وضعية تدليك مختلفة.



كما ستتاح للزوار فرصة تجربة المنتجات بشكل مباشر وإلقاء نظرة على أحدث التطورات في التكنولوجيا.



وباعتبارها واحدة من أفضل بائعي التجزئة في المنطقة، تلتزم بست اليوسفي بتزويد عملائها بأفضل المنتجات والخدمات التكنولوجية، ويوفر معرض الكويت للتكنولوجيا منصة للشركة لعرض عروضها والتواصل مع العملاء والمتخصصين في هذا المجال.



وفي هذا السياق، قال وائل ديب المدير العام لشركة بست اليوسفي: «نحن متحمسون للمشاركة في معرض الكويت للتكنولوجيا وعرض أحدث المنتجات والخدمات التكنولوجية التي نقدمها.

التزامنا بتزويد عملائنا بأفضل المنتجات والخدمات التكنولوجية، وهذا الحدث هو شهادة على تفانينا للصناعة».



جـديـر بـالـذكـر، ان بـسـت اليوسفي هي شركة رائدة في بيع الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في الكويت، وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات عملائها مع التركيز القوي على الجودة ورضا العملاء، أصبحت الشركة علامة تجارية موثوقة في المنطقة.