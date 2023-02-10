

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن تقديمها تبرعا بقيمة مليون دولار لدعم جهود إغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسورية.

وفي هذا السياق، قالت نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة إيمان العوضي: «يأتي قرار شركة المشاريع بتقديم تبرع نقدي إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتي في إطار حرصها على مساعدة المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية وإغاثة المنكوبين في البلدين».

وأضافت: «تتقدم شركة المشاريع بأحر التعازي لأقارب ضحايا هذه الكارثة، وتعبر في الوقت نفسه عن تقديرها للجهود الإغاثية التي يقوم بها الهلال الأحمر الكويتي ومحاولة التخفيف من معاناة المتضررين في المناطق المنكوبة».