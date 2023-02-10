د.مشاري العميري يقدم أسلوب طرح متميزاً وخطوطاً درامية متشابكة

نص هبة حمادة محكم وثري بالأحداث التي تواكب فترة تجارة الرقيق



عبدالحميد الخطيب



أكد النجم السعودي طارق النفيسي لـ«الأنباء» أن مسلسله الرمضاني الجـديـــد «فـــي دروب السعي مظالم» تجربة مهمة بالنسبة له، لاسيما انه دراما مختلفة شكلا ومضمونا للكاتب والمنتج د.مشاري العميري والذي يقدم أسلوب طرح متميزا، وخطوطا درامية متشابكة تسير في أجواء اجتماعية إنسانية مليئة بالتشويق، لافتا الى انه يجسد من خلال الأحداث شخصية تتصف بالشر والحقد والانتهازية.



وتابع النفيسي في تصريح لـ «الأنباء»: فريق المسلسل بذل مجهودا كبيرا لنصل الى افضل مستوى يرضي الجمهور العزيز، بداية من المخرج محمد الطوالة وتوجيهاته ونصائحه ورؤيته الإخراجية الرائعة، وصولا الى الزملاء الفنانين الذين تباروا في الأداء التمثيلي والذي يعتبر نقطة قوة كبيرة ستنعكس على الشاشة بكل تأكيد.



ومسلسل «في دورب السعي مظالم» من تأليف الكاتب د.مشاري العميري، إخراج محمد الطوالة، إنتاج مؤسسة «زهدم للإنتاج الفني»، ويشارك النفيسي فيه بجانب نخبة من النجوم، أبرزهم: عبدالرحمن العقل، عبدالإمام عبدالله، هيفاء حسين، أحمد مساعد، ماجد مطرب، زينب كرم، اسماعيل الراشد، عبدالله الفريح، فاطمة الدمخي، عذاري، خلود محمد، محمد اشكناني، وليد الضاعن، وآخرون، وتدور قصة العمل حول رجل كان يحضر لرسالة الدكتوراه في القاهرة في عام 1998، يتعرف على طالبة كويتية في السنة النهائية لرسالة الماجستير في الاعلام، وأراد الزواج منها، ولكن هناك فوارق طبقية بينهما فتتطور الاحداث وتتصاعد بشكل تشويقي.



وعن «دكة العبيد»- من أعمال «شاهد» الأصلية - وأصداؤه بين الجمهور، قال: هذا المسلسل «عالمي» بكل المقاييس، وإنتاج «استديوهات MBC» له ضخم جدا، حيث يجمع أكثر من 200 ممثل وممثلة من نجوم السعودية والعالم العربي والهند والمملكة المتحدة واستراليا وكندا وغيرها، وصورت مشاهده في أكثر من 8 بلدان منها المملكة العربية السعودية، جبال القوقاز، الهند، أفريقيا، تركيا، كما تم تصميم وبناء 4 موانئ و5 سفن خاصة بالمسلسل تحاكي الزمن والأحداث، مشيرا الى انه جسد ضمن الاحداث شخصية «أدهم الخاطف» في حقبة الصحراء.



واستطرد: نص الكاتبة هبة مشاري حمادة مميز ومحكم وثري بالاحداث التي تواكب فترة تجارة الرقيق بالقرن الـ 19، وينقله بحرفية الى الشاشة المخرج لسعد الوسلاتي الذي يقدم رؤية جميلة مبهرة، أما بالنسبة للأصداء فهي قوية جدا حتى قبل ان يبدأ عرض العمل، وبعد العرض نسب المشاهدة عالية والآراء إيجابية ومشجعة.



يذكر ان النجم السعودي طارق النفيسي يشارك في بطولة مسلسل «دكة العبيد» مع كوكبة من الفنانين العرب منهم: فايز بن جريس، العنود سعود، هاشم نجدي، نواف الضفيري، حنين تركستاني، نزار السليماني، سعيد القحطاني، ومن النجوم الأجانب: أبيكشا بوروال، سانتشي راي، نك كورنوول، آيشواريا شانكير، كاناك غارغ - الهند، بالإضافة الى: شانون غاسكين، جانيك تشالز، جاستينا بيوسا- المملكة المتحدة، لورين إليس توماس- استراليا، كريستوفر جوردون وأفانت سترانجل- كندا، وغيرهم، ويروي العمل خمس حكايات إنسانية تحدث بالتوازي لخمس شخصيات في مناطق جغرافية مختلفة ومتباعدة، قبل أن تلتقي مصائرهم وتجمع بينهم مأساة الوقوع أسرى العبودية في زمن راجت فيه تجارة الرقيق، ويجدون أنفسهم في قلب أحداث تراجيدية يتعرضون فيها لمواقف وجدانية مليئة بالمخاطر والتحديات، ويضطرون لخوض صراعات ملحمية توحد معاناتهم على نحو متشابك ضمن وتيرة متسارعة، وأحداث قوامها التشويق والأكشن والحب والحرب.