

دلال العياف



من كلمات الشاعر يـاســـر التويجري، وألحان الفنان وليد الشامي، تصدر الفنان فؤاد عبدالواحد المحتوى الرائج «التريند» في موقع «يوتيوب»، بأغنيته المنفردة الجديدة «العيون السود»، محققا أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضها في قناته الرسمية، إلى جانب حصولها على الأكثر طلبا واستماعا في عدد من الإذاعات بالمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات.



ويتغزل فؤاد في كلمات الأغنية بجمال العيون السود، ومحبته، واصفاً شعور العشق والاشتياق، ضمن لحن جميل وأداء مبدع بصوته، مستخدما أسلوبا موسيقيا مميزا تعاون به مع الموزع الموسيقي زيد نديم، حيث يقول في مطلع الأغنية:



أنا لولا الغلا هو والمحبة والعيون السود



ماجيتك من قصاي وقلت لك عاشق يا مغتره



وأنا أحبك ومن قلبي أحب وماني بمحدود



ولو اني ما احبك كان ليه ازعل واتشره



وأعرب فؤاد عبدالواحد عبر حساباته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادته بالتعاون الأول الذي جمعه مع الشاعر ياسر التويجري، وقال: سعيد بتعاوني الأول مع الشاعر الكبير ياسر التويجري، ومن ألحان الصديق الفنان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم.