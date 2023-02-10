

أحمد الفضلي



أعربت الفنانة مريم الغامدي عن بالغ سعادتها في التعاونات الفنية التي جمعتها مؤخرا بزملائها في الوسط الفني الكويتي وكانت وراء اقامتها وترددها على بلدها الثاني الكويت طوال الأيام الماضية.



وذكرت الغامدي انها انتهت مؤخرا من تصوير عدد كبير من مشاهدها الخاصة بأحدث اعمالها الفنية والمتمثل في المسلسل الدرامي الاجتماعي «حياتي المثالية» والذي من المقرر ان يجمعها بكوكبة من نجوم الساحة الفنية الكويتية والخليجية تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل من خلال عدد من القنوات الفضائية الكويتية والخليجية.



وعن نوعية العمل والدور الذي تجسده، افادت الغامدي من خلال حديثها لـ «الأنباء» بأن العمل كان يحمل اسم «محامية طلاق» قبل ان يتم تغييره مؤخرا الى «حياتي المثالية» وهو عمل يتطرق لمناقشة العديد من القضايا التي تهم المجتمع الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام يتم التطرق لها من خلال سياق درامي كتب بطريقة احترافية من قبل الكاتبة مريم الهاجري ويتم تصويرة برؤية اخراجية للمخرج سائد الهواري ويشهد مشاركة كل من الفنان محمد العجيمي وخالد أمين وفوز الشطي وايمان الحسيني، ومن السعودية فوز العبدالله وغيرهم من النجوم.



وأوضحت انها تجسد شخصية امرأة كبيرة في السن تعاني العديد من المشاكل التي تسعى لتجاوزها، وأعيش من خلال العمل العديد من التحولات انا وبقية افراد أسرتي على امتداد حلقات المسلسل الممتدة الى ثلاثين حلقة.