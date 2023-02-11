محمد راتب



أكد المزارع فيصل الدماك في تصريح لـ «الأنباء» عدم حدوث صقيع في الساعات الماضية على الرغم من انخفاض درجات الحرارة وتوقعات البعض بحدوث موجات منه، موضحا أنه لا أضرار في المزروعات والأمور بخير.



وذكر الدماك أن الصقيع أمر اعتيادي وتم أخذ الحيطة والحذر في المحميات وترك المراوح تنفض خارج المحمية وتغطية المزروعات، ولجوء البعض إلى التدفئة الزراعية، وزراعة أصناف تتحمل الدرجات المتدنية من البرودة.



وكانت الأرصاد الجوية قد ذكرت أن الطقس في الكويت سيكون ليلا باردا إلى شديد البرودة، غائما جزئيا، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة 10-35 كم/ ساعة، مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية.