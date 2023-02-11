عبدالعزيز الفضلي



دعت وزارة التربية قطاعاتها المختلفة الى سرعة تخزين العقوبات على الموظفين ومحو من استنفد المدة المقررة للعقوبات تمهيدا للترقية بالاختيار للعام 2023.



وقال مدير ادارة الموارد البشرية سعود الجويسر، في كتاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه: نظرا لقيام إدارة الموارد البشرية بإعداد كشوف الموظفين المرشحين للترقية بالاختيار للعام 2023، إلى جانب الشروط الأخرى.



وحيث تضمنت شروط الترقية بالاختيار استبعاد من لديه عقوبات، وترقية من تم محو العقوبة، لذا يرجى التكرم بالتوجيه لجهة الاختصاص لدى قطاعكم بضرورة تخزين العقوبات، ومحو من استنفد المدة المقررة للعقوبات، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم.



علما أن إدارة الموارد البشرية تخلي مسؤوليتها عن الآثار المترتبة عن عدم تخزين أو محو العقوبات لأي من الموظفين المعينين.