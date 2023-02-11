دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة السورية صباح السالم لـ «الأنباء» أنها ستحل ضيفة على فضائيات رمضان من خلال ثلاثة أعمال شاركت فيها وهي «مربى العز، مال القبان»، وسباعية «احتمال».



بداية احتفى المخرج والكاست الفني لمسلسل «مال القبان» ممثلا بالمخرج سيف الدين سبيعي، بعودة النجمة صباح السالم الى عالم الدراما التلفزيونية، والعمل من بطولة: بسام كوسا، سلاف فواخرجي، صباح السالم، حلا رجب، خالد القيش، نجاح سفكوني.



ونشر سبيعي على حسابه في «انستغرام» صورة للفنانة السالم أثناء التصوير، وكتب: «لا حاجة للتعليق»، وتفاعل متابعوه مع الخبر، معربين عن سعادتهم بعودتها ورؤيتها على الشاشات مجددا، ليكون «مال القبان» العمل الدرامي الأول لها بعد عودتها مجددا إلى عالم الفن الذي كانت من نجماته الأولى قبل أعوام قليلة، ومن المقرر عرض المسلسل رمضان المقبل، وهو من تأليف يامن الحجلي وعلي وجيه، وإنتاج «إيبلا الدولية».



وعن مضمون «مال القبان» قالت السالم: يتناول المسلسل مجموعة حكايات من الواقع السوري، مع التطرق إلى الوضع المعيشي الراهن للسوريين، وما يتخلله من أزمات ومشاكل يواجهها الناس خلال يومياتهم، وأجسد حياة سيدة قضت ثلاثين سنة من العمل بالتأمينات الاجتماعية تخدم الناس دون توقف الى انتهت حياتها الوظيفية ومعها مرض الديسك بالظهر ودوالي، لتتفاجأ بأن مرتبها التقاعدي لا يكفي قوت أسرتها لمدة يومين، مما اضطرها للعمل ببيع الخبز على الأرصفة، لكن الشرطة أوقفتها ومنعتها من بيع الخبز على الأرصفة دون ترخيص، وقالت «انا لم أكن على علم ودراية بالترخيص، ولم أكن أعلم أن الشرطة تمنع من تريد وتترك من يدفعون لها».



وأضافت السالم: بالبلدان المتحضرة عندما ينتهي الموظف من أداء حياته الوظيفية يكرم بمرتب يكفيه، ويوجد له عناية ورعاية تستر شيخوخته؟ لكن مع الأسف عندنا عكس ذلك تماما.



وعن مسلسل «مربى العز»، قالت: ينتمي الى أعمال البيئة الشامية الشائقة والمتابعة من قبل جمهور كبير، وتدور أحداثه بين 1900 و1918، وأستطيع توصيفه بأنه يقف عند قصص اجتماعية متوارثة بمجتمعاتنا العربية، فمكارم الأخلاق هي الأهم بالنسبة للحياة المجتمعية السائدة، لكن هناك الصراع الدائر بين الخير والشر، نكتشفها من خلال أساس القصة ومحافظة أصحاب النفوس الكريمة على كبريائها وعزة نفسها رغم الهزات التي يتعرضون إليها، فيما يبقى أصحاب الشمائل السيئة في مكانهم مهما بلغت رفعتهم المادية والاجتماعية المصطنعة.



وأضافت: أجسد في المسلسل دور أم لديها أبناء، وتشاء الأقدار ان يخطب ابني ابنة خالته فتنتحر، وهنا أعيش حياة قاسية وصعبة بمجتمع ظالم لا يرحم لأن خطيبته تكون ابنة شقيقتي ويودع ابني بالسجن، ولم تنته مأساتي هنا، فابني الثاني يكون شيخا متدينا، لكنه يلعب بعقل الخادمة ويضطر للزواج منها درءا للفضيحة.



وأردفت السالم: حقيقة فوجئت بعد عودتي للدراما ان هناك مدينة جديدة كاملة بنيت خصوصا لتكون مسرحا حقيقيا لأحداث العمل ببيئته الشامية المحببة من أجل ان تتناسب مع أحداثه.



و«مربى العز» من إخراج رشا شربتجي، تأليف علي معين صالح، إنتاج «ام بي سي»، ومن أبرز النجوم المشاركين فيه: عباس النوري، أمل عرفة، سوزان نجم الدين، صباح السالم، نادين تحسين بيك، خالد القيش، فادي صبيح، محمود نصر وآخرون، وسيعرض على فضائيات رمضان المقبل.



وتطرقت السالم الى سباعية «احتمال»، قائلة: عمل تشويقي مؤلف من ثلاثة أجزاء، يتناول عالم الأرقام والحسابات، وتدور قصته حول مدرس مادة الرياضيات يتمتع بذكاء غير عادي، حيث يؤمن بأنه لا شيء يحدث بالمصادفة وإنما بعملية حسابية، يخوض مجموعة من المغامرات ويكشف العديد من الأسرار في قالب تشويقي لا يخلو من الأحداث الرومانسية.



وعن مضمون دورها، أوضحت: معاناة أم مسحوقة من الداخل، تعيش حالة من الفانتازيا وسط تخيلات واقعية، وأشياء أخرى لا تمت للواقع بصلة، وتنتهي كإنسانة متعبة مريضة تعيش صراعا مأساويا، كبيرة في السن تدخل المشفى وتحاول التواصل مع ابنها عبر الهاتف لأنه لا يزورها ويتهرب منها ولا يستجيب لها فتعيش حالة من الوحدة والاكتئاب، هذه القصص المتنوعة بأوجهها المختلفة من الصراع والنفاق الاجتماعي، مع الأسف قصص واقعية، عمد المخرج ان تنتقل الكاميرا لتقدم الحكمة بالعودة الى مرضاة الله والصواب.



وسباعية «احتمال» من إخراج المخرج السوري الأصل الأميركي الجنسية سليم سموع، بطولة: فايز قزق وهشام كفارنة، صباح السالم، هافا حمدي، ميخائيل صليبي، هناء نصور، غسان عزب، أيمن بهنسي، وكذلك مجموعة من الممثلين الشباب للعب أدوار رئيسية انطلاقا من أن قصة العمل التي تركز على الوجوه الشابة، وهم: راما زين العابدين، حمادة سليم، مرح حجازي، وائل عبود، دلع نادر، مهند البزاعي.



وكان منتج المسلسل جون ميدع المقيم في أميركا، قد أعرب عن حماسه لتصوير أول عمل درامي له في بلده سورية (التي غادرها منذ 45 عاما)، بعد سلسلة أفلام سينمائية في ‏لوس أنجيليس، قائلا: سعدت كثيرا بعد أن عرض علي المخرج سموع فكرة سباعية «احتمال»، وأخبره عن النية بتصويره في دمشق، مع كادر سوري مميز يمزج بين الوجوه العريقة التي يحبها الشارع السوري وبين وجوه شابة تحمل طاقات كبيرة ستشكل إضافة جميلة.



يذكر أن الفنانة صباح السالم خريجة كلية الصيدلة بدمشق لكنها اتجهت للعمل بالفن، وتعتبر من نجمات سورية الأولى في تسعينيات القرن الماضي، تعرضت لأزمة خلال حياتها، أبعدتها عن الساحة الفنية لسنوات، وعادت بعدها للمشاركة من خلال الدراما الإذاعية ضمن برنامج «حكم العدالة»، إضافة الى مشاركتها في ڤيديو تمثيلي بمناسبة «عيد الأم».