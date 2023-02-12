

يستضيف ديوان المحاسبة رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة د.حسام العنقري والوفد له المرافق له خلال الفترة من 13 إلى 16 الجاري بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجهازين.



وقال مدير إدارة التدريب والعلاقات الدولية د.سعود الزمانان، إن الزيارة تهدف إلى توطيد أواصر التعاون بين الجهازين والوقوف على كل ما من شأنه الإسهام في تطوير أساليب ومنهجيات العمل وتبادل الخبرات والمعرفة بين أعضاء الجهازين، حيث تكتسب هذه الزيارة أهمية كبرى نظرا لموقع الجهازين على الخارطة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.



كما أضاف الزمانان أن الزيارة تتضمن تقديم عرض حول موضوع تقرير التأثيرات المالية وغير المالية المترتبة على ملاحظات ديوان المحاسبة، كما ستتضمن زيارات رسمية للوفد السعودي.



ويضم الوفد المشارك بجانب رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية د.حسام العنقري كلا من مدير عام فرع الديوان بمنطقة جازان عبدالرحمن أبو واكده، ومدير عام فرع الديوان بمنطقة عسير محمد البرقان، ومدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الطياري، ومدير حسابات الحرس الوطني عبدالله العنقري، والسكرتير الخاص للرئيس فهد المالكي.



الجدير بالذكر أن الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية يترأس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) منذ عام 2022، وتتمثل رؤيته في تحقيق التميز المؤسسي والرقمي والوصول للريادة المهنية في المحافظة على المال العام.