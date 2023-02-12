عاطف رمضان



حصلت وزارة الاشغال العامة على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لتمديد موعد الاغلاق لمدة 3 أسابيع لمناقصة الاشتراك في البرامج الخاصة بالمواصفات القياسية لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث.



ومن اختصاصات «المركز الحكومي للفحوصات» انه يتولى أعمال فحص واختبار ضمان جودة المواد المستخدمة في الإنشاء سواء أكانت للمنشآت أو لأعمال الطرق أو لمشاريع الصرف الصحي والأمطار للتأكد من صلاحيتها، والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية الكويتية أو المواصفات الدولية أو المواصفات الفنية لوزارة الأشغال العامة، وفحص المنشآت القائمة وتربة التأسيس للمنشآت والطرق، ويغطي نشاط القطاع المشاريع التابعة لـ «الاشغال» والوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين.