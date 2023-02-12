

بداح العنزي



تبحث لجنة محافظة الجهراء خلال اجتماعها الاربعاء المقبل برئاسة عبدالله العنزي تعديل المسمى الوصفي لمنطقة شرق تيماء لتكون ق 9. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع لمحطة تحويل رئيسية بمساحة 3000 م2 ضمن منطقة مزارع العبدلي في القطعة 6.



٭ إعادة عادة تخصيص أرض مجمع الشقايا للطاقة المتجددة من معهد الكويت للأبحاث الي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجدد.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية جهد 11/32 ك ف بمنطقة العبدلي قطعة (1).



٭ طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نقل موقع المسجد كبد قطعة (2) إلى موقع مقابل القطعة رقم (8).



٭ كتاب هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن مشروع عقار مسلخ وسوق الماشية بمحافظة الجهراء.



٭ طلب وزارة الأوقاف والشـــؤون الإسلاميــــة تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة العبدلي قطعة (3) بجوار خزانات العبدلي.



٭ كتاب وزارة المالية بشأن مشروع إدارة عقار مسلخ سوق الماشية بمحافظة الجهراء.



٭ طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص أراضي مراكز البيانات.