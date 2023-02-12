

قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراحا بإنشاء حدائق عامة مع مضمار للمشي في منطقة قرطبة.



وقالت م.الفارسي في اقتراحها: استنادا إلى اختصاص المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها في شؤون العمران والحدائق والتشجير، وفي إطار جهود الكويت الساعية لنشر المساحات الخضراء وفقا لرؤية الكويت 2035، وحاجة منطقة قرطبة المكتظة بالسكان للمساحات الخضراء والحدائق العامة، ومتنفس لمحبي رياضة المشي.



وعليه أقترح:



1- إنشاء حدائق عامة مع عمل مضمار دائري محسوب المسافات بعلامات وأرقام أرضية لممارسة رياضة المشي على كل مساحة مخصصة لتكون حديقة عامة ولم تستغل كحديقة في المنطقة طبقا لأحدث مخطط مساحي ومخطط تنظيمي بالبلدية، وذلك بحصر جميع المساحات المخصصة للمقترح المذكور بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والجهات ذات الصلة لزيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة والتشجيع على ممارسة هواية ورياضة المشي.



2- كما أقترح عمل مضمار للمشي موازيا لطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز (شارع المطار) لممارسة رياضة المشي لقاطني المنطقة.