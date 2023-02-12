دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء، أن شراء الطاقة من الشركات المختلفة أمر مطروح جديا في المرحلة المقبلة كبديل لتوفير الكهرباء في ظل تأخر إنجاز المحطات لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة. وأوضحت المصادر أن المرسوم الذي صدر عن مجلس الوزراء يسمح للوزارة بشراء الطاقة من الغير، ما يفتح الباب أمامها للذهاب إلى أبعد من الشبكة الخليجية لتغطية الطلب على الكهرباء عبر الشركات المختلفة العاملة في هذا المجال. وأشارت إلى ان المرسوم يحتاج الى لوائح وقرارات للدخول حيز التنفيذ لكي تتمكن الوزارة من الشراء من اي مصدر، لافتا إلى انه يتم حاليا إعداد الإجراءات والتفاصيل واللوائح المنظمة لهذا العمل ضمن القوانين المرعية الإجراء والتي تحفظ حقوق الوزارة.



وكشف ان هناك الكثير من الشركات التي أبدت رغبتها في بيع الطاقة إلى الوزارة منها محلية ومنها عالمية، وهي بانتظار إصدار اللوائح المنظمة.



وأوضح ان هذه الشركات تقدم مختلف التقنيات، فمنها التي تعمل على تأمين محطات عائمة ومنها التي تعمل على استيراد توربينات غازية متنقلة لتشغيلها وتوليد الطاقة وربطها بمحطات التحويل الرئيسية والشبكة.