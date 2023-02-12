

شارك بنك برقان في رعاية المباراة النهائية لبطولة كأس سمو ولي العهد التي أقيمت في 6 فبراير بستاد جابر الأحمد الدولي، تحت رعاية وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حيث جاءت هذه الرعاية البلاتينية في إطار برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية وحرصه على دعم الرياضة الكويتية بشتى أشكالها.



وشهدت المباراة النهائية لقاء قويا بين ناديي العربي والسالمية وحشدا جماهيريا كبيرا لمشجعي الرياضة والأندية المشاركة في البطولة، حيث توج «الأخضر» بطلا بعد ركلات الترجيح، إضافة إلى الحضور المميز لكبار الشخصيات وممثلي الإدارة العليا في بنك برقان، يترأسهم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود حيات.



وبهذه المناسبة، قال رئيس العلاقات والاتصالات في بنك برقان قتيبة الربعي: «لقد كان لنا شرف رعاية نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد عرفانا من إدارة البنك لسمو ولي العهد وإيمانا منا بدور سموه الرائد في نهضة الكويت على كل الصعد وتشجيع سموه للنشاط الرياضي في البلاد».



وأضاف: «نحرص في بنك برقان على تعزيز القطاع الرياضي، وذلك من خلال مواصلة دعم مختلف الأنشطة الرياضية وتشجيع الرياضيين الشباب الذين يرفعون علم الكويت عاليا في المحافل الرياضية المحلية والدولية على منصات التتويج. وهذه الرعاية تؤكد دور بنك برقان الريادي في هذا المجال، والذي لا يقتصر فقط على القطاع المصرفي، وإنما يتجاوزه إلى المسؤولية المجتمعية ودعم كل شرائح المجتمع، وذلك تحقيقا لمبدأ الاستدامة وتمكين المواهب الكويتية الشابة، وتشجيع كل أفراد المجتمع الكويتي على تبني الثقافة الرياضية».