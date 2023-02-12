

يعقوب العوضي



فاز الكويت على كاظمة بنتيجة 31-25 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة 12 من دوري اليد الممتاز، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى 13 نقطة، فيما بقي «البرتقالي» على رصيده السابق 8 نقاط، كما عمق الصليبخات من جراح السالمية وفاز عليه بنتيجة 24-23 رافعا رصيده إلى 12 نقطة، فيما ظل «السماوي» على رصيده السابق بـ 14 نقطة.

وشهدت مباراة «الأبيض» مع «البرتقالي» أحداثا مؤسفة في آخر نصف دقيقة، حيث تشابك 4 لاعبين من الفريقين، وهم: المحترفان فرانكيس كارول وآنخيل هيرنانديز مع مبارك دحل وأحمد مراد، إلا أن تدخل العقلاء وزملائهم اللاعبين نجح في إيقاف المشكلة، واتخذ طاقم حكام المباراة بقيادة المراقب علي عباس والحكمين عبدالرحمن الملا وحسن عباس إجراءات صارمة تمثلت في إشهار البطاقات الزرقاء للاعبين الـ 4 التي تعني إيقاف اللاعبين من مباراة إلى مباراتين حسب اللوائح والنظم المعمول فيها بلجنة المسابقات في الاتحاد، هذا إلى جانب رفع تقرير سوء سلوك جسيم إلى لجنة المسابقات ومجلس إدارة الاتحاد للنظر فيه واتخاذ ما يلزم.



وفي إطار متصل، أوقعت قرعة البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس في نسختها الـ 39 التي ستقام في البحرين في الفترة من 8 - 17 مارس المقبل نادي الكويت في المجموعة الثانية إلى جانب كل من: الأهلي البحريني، الصفا السعودي والشارقة الإماراتي.