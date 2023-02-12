

انحصرت القائمة النهائية للمتنافسين على جائزة «الأفضل» التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بين الثلاثي الأرجنتيني لونيل ميسي والفرنسيين كيليان مبابي وكريم بنزيمة، حسبما أفاد الاتحاد الدولي للعبة.



ويتنافس الزميلان في نادي باريس سان جرمان ميسي، الذي قاد الأرجنتين للتكريس الثالث في تاريخها بمونديال قطر 2022، على حساب منتخب «الديوك» ونجمه مبابي لخلافة المهاجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي المتوج عامي 2020 و2021. كما دخل مهاجم ريال مدريد الإسباني بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية للمرة الأولى وبلقب مسابقة دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته العام الماضي، طرفا في الصراع على الجائزة.



أما عن المرشحات لأفضل لاعبة، فضمت القائمة النهائية الإسبانية أليكسيا بوتياس، حاملة اللقب، والانجليزية بيث ميد والأميركية أليكسي مورغان.



وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس 27 الجاري. وبالنسبة للمدربين، يتنافس الأرجنتيني ليونيل سكالوني والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد والإسباني بيب غوارديولا.