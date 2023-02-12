أعلنت العازمي عن التوجه لإعادة النظر في اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم عمل الحضانات بما يتماشى مع تطور العمل، لافتة الى أنه تم إنجاز جزء كبير من هذا الأمر مع القطاع القانوني في الوزارة، حيث تتم دراسة كل بنود اللائحة.



وأوضحت أنه في هذا السياق يتم الاجتماع مع أصحاب الحضانات، معلنة عن اجتماع تشاوري الأسبوع المقبل مع عدد من أصحاب الحضانات ضمن لقاءات دورية معهم لمناقشة اقتراحاتهم، مؤكدة أن أبواب الإدارة مفتوحة للجميع من أصحاب الحضانات وأولياء الأمور لتقديم أي مقترح أو أي مشكلة أو رؤية يمكن أن تساهم في تعزيز هذا العمل، حيث تتم دراسة أي مقترح أو رؤية من أصحاب الشأن، لافتة إلى أن أبواب الإدارة مفتوحة أثناء الدوام الرسمي من الساعة 7 الى الساعة 2 بعد الظهر لأي استفسار.