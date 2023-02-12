قريباً تطبيق خاص لميكنة جميع إجراءات عمل الإدارة تماشياً مع توجه الدولة نحو الرقمية

لجنة مشتركة لدراسة المخالفات وفرق تفتيشية من مختلف الجهات ومنح الإدارة الضبطية القضائية

إنجاز تقديم الطلبات خلال 10 دقائق وجميع الإجراءات تقدم في صالة واحدة تسهيلاً على المراجعين

الحضانات المرخصة من الإدارة 372 حضانة 26 منها مختصة بذوي الإعاقة



بشرى شعبان



كشفت مديرة إدارة الرقابة على الحضانات الخاصة في وزارة الشؤون نادية العازمي عن تشكيل لجنة دراسة مخالفات دور الحضانات الخاصة، وهي مختصة بالنظر في كل أنواع المخالفات وتضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، حيث يتم تحويل كل مخالفة لممثل الجهة المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني.



وأعلنت في لقاء خاص مع «الأنباء» إصدار قرار إداري من وزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية م.مي البغلي بمنح الإدارة الضبطية القضائية.



وبينت ان عدد الحضانات المرخصة من الشؤون وفق آخر إحصائية 372 حضانة منها 26 مختصة بذوي الإعاقة.



وكشفت العازمي عن تحول الإدارة خلال العام الحالي الى إدارة رقمية بالكامل، حيث شارف إعداد التطبيق الخاص بإجراءاتها على الانتهاء وسيتم تشغيله قبل نهاية العام، لافتة إلى ان إنجاز أي معاملة حاليا لا يستغرق أكثر من 10 دقائق.



وأوضحت ان الوزارة اعتمدت الترخيص الآمن «الممغنط» غير قابل لتعديل أي حرف فيه، مشيرة إلى ان الإدارة تعمل على عقد اجتماعات تنسيقية مع كل الجهات المعنية بالحضانات للمناقشة والاطلاع على أي مقترح لتطوير العمل، وان أبواب الإدارة مفتوحة للجميع أثناء الدوام الرسمي وعلى استعداد لمناقشة أي مقترح أو رؤية من أصحاب الحضانات تساهم في تطوير العمل، مشيدة بتعاون أصحاب الحضانات مع الإدارة في مختلف المجالات، قضايا متنوعة تطرقت لها العازمي في اللقاء مع «الأنباء»، وفيما يلي التفاصيل:



ما أعداد الحضانات المرخصة حاليا؟



٭ عدد الحضانات المرخصة من الإدارة 372 حضانة منها 26 حضانة مختصة بذوي الإعاقة، والإدارة على تواصل دائم مع هيئة ذوي الإعاقة لتزويدنا بكشف كامل بالحضانات التابعة لها، وأود أن أشير هنا إلى أن العدد المرخص متغير يزيد أحيانا أو ينقص بسبب إلغاء الترخيص لظروف ما متعلقة بصاحب الترخيص أو يتم فتح حضانات وفق لاحتياجات المنطقة أو طلب صاحب العلاقة.



لجنة دراسة المخالفات



الإدارة تعاني من وجود بعض الحضانات التي تعمل من غير تراخيص هل تمت معالجتها؟



٭ تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة مخالفات دور الحضانات وتضم الى جانب الإدارة جهات حكومية أخرى مثل وزارة الداخلية، والهيئة العامة للإطفاء الإطفاء والبلدية، إذ إنه عندما يتم ضبط حضانة غير مرخصة تتم مخاطبة بلدية الكويت كونها جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، ونحن نعمل على هذه القضية أي حضانة غير مرخصة يتم تزويد ممثل البلدية باللجنة عبر كتاب رسمي لاتخاذ إجراءات فورية، كما ان الإدارة تقوم بمخاطبة البلدية فور رصد أي حضانة غير مرخصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



الترخيص الممغنط



ما جديد عمل الإدارة بشأن تنظيم عمل الحضانات؟



٭ نحن نقوم بتطوير تنظيم العمل بشكل دائم، والخطوة الأولى في هذا السياق تطبيق الرخصة الآمنة الممغنطة غير القابلة للتزوير بحيث لا يمكن إدخال أي تعديلات عليها، وعندما يتم أخذ نسخة عن الترخيص يقوم النظام بتسجيل ذلك، ولا يمكن إدخال التعديلات على هذه النسخة، كما نعمل على إعداد تطبيق خاص بدور الحضانات بالتعاون مع إدارة الحاسب الآلي لميكنة كل إجراءات الإدارة كتقديم الطلبات وإدراج المستندات المطلوبة، وكل الإجراءات تصبح آلية عبر الأونلاين، وذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو الرقمية، وقد قطعنا شوطا في إعداد هذا التطبيق وسيتم اعتماده قبل نهاية 2023، حيث تتحول المعاملات كافة إلى آلية، ولكن حاليا مازالت الطلبات تقدم ورقيا ولا تستغرق اكثر من 10 دقائق للإنجاز، وجميع الإجراءات تقدم في صالة واحدة، وهذا النهج نعمل عليه لحين دخول برنامج ميكنة خدمات الادارة حيز التنفيذ خلال العام الحالي، كما ان أبواب الإدارة مفتوحة على مدار الدوام الرسمي أمام المراجعين وليس فقط لتقديم الطلبات بل لأي استفسار.



معظم الجهات الحكومية اعتمدت نظام التواصل الاجتماعي والخط الساخن للاستفسار هل لديكم هذه الخدمة؟



٭ الإدارة وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة التي لديها حسابات بالوزارة عبر التواصل الاجتماعي او الخط الساخن وهو خاص بكل إدارات الوزارة، تستقبل أي استفسار او شكوى او اقتراح ويتم تزويدنا به مباشرة من قبل العلاقات العامة، وأيضا سيتم تخصيص خانة خاصة في الاستفسارات والشكاوى والاقتراحات ضمن «التطبيق» وأيضا سيكون متاحا لصاحب العلاقة تتبع المعاملة عندما تقدم أونلاين، ومن خلاله يبقى على اطلاع بسير المعاملة، كما سيتيح للإدارة الحصول على أي معلومات من أي جهة أو حضانة عبر الموقع.



هل من توجه لفتح مكاتب فرعية للإدارة في المحافظات؟



٭ الإدارة عبر الموقع التي شارفت على الانتهاء من إعداده ذهبت إلى أبعد من فتح مراكز في المحافظات عبر اعتماد الميكنة والرقمية، وذلك بالسماح لصاحب العلاقة بإنجاز أعماله من مكان تواجده عبر الأونلاين، فالخدمة ليست في كثرة المراكز بل باختصار الفترة الزمنية والجهد، كما ان الجزئية الخاصة بالترخيص تتم كل 5 سنوات مرة ما يسهل العمل على صاحب الترخيص.



فرق التفتيش والضبطية



أين أصبح الدور التفتيشي وهل تم تشكيل الفرق؟



٭ بشكل أساسي تم تشكيل لجنة دراسة المخالفات، ومن خلالها ينبثق فرق التفتيش الميدانية والى الآن نعمل ضمن لجنة الدراسات لحين تشكيل الفرق التي ستكون مشتركة مع كل الجهات الحكومية المعنية (القوى العاملة، البلدية، الداخلية، الإطفاء) معظم الجهات ستكون مشاركة بفرق التفتيش كل وفق تخصصه.



هل سيتم منح الضبطية القضائية للفرق؟



٭ الوزيرة أصدرت قرارا إداريا في منح الإدارة الضبطية القضائية ومع هذا القرار تم توفير الحماية للعاملين.



مراقبة عمل الحضانات



هل من دور للإدارة في اختيار المباني والدخول الآمن للأطفال؟



٭ الإدارة تقوم على تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، أما اختيار المباني والسلامة فمن اختصاص جهات أخرى، واللائحة فصلت الأمور بجزئية المباني والعمالة والمسميات الوظيفية والخدمات التي تقدم داخل الحضانة، وهنا لابد من الإشارة إلى ان أصحاب الحضانات متعاونون وهناك تنافس في تقديم الخدمات.



ماذا عن الحضانات التي تقدم دروسا تقوية؟



٭ هذه مخالفة صريحة للقانون والإدارة لا تتردد أبدا في تسجيل مخالفة، لأن الترخيص واضح «دور حضانة» وليس مركز تقوية، وفي حال التغيير إلى نشاط آخر على صاحب الحضانة تعديل وضع النشاط.



ما مشاريع الإدارة الى جانب إنشاء التطبيق؟



٭ الوزارة بشكل عام تعمل على خطوات أساسية هدفها التسهيل على المراجعين، والتطبيق يهدف إلى متابعة كل الإجراءات ومتابعة الخدمات وفق أسهل السبل ونتعاون مع كل الجهات المعنية في دور الحضانة كل في اختصاصه، مثال التعاون مع وزارة التربية، فيما يتعلق بالبرامج الخاصة في الحضانات ومع القوى العاملة ما يتعلق بالعامل، ومع الصحة بموضوع السلامة الصحية للعاملين والصحيفة الجنائية لأصحاب التراخيص، والبلدية تتابع الاشتراطات الخاصة بسلامة المبنى، ونحن نعمل على عقد اجتماعات مع كل الجهات المعنية من اجل تطوير العمل.