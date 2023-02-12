جهزت صالة العرض التي تبلغ مساحتها 2000 متر مربع بمركز مبيعات ومركز خدمة

افتتاح الصالة الجديدة يتماشى مع خطط الشركة التوسعية للعلامة التجارية داخل الكويت



كجزء من خططها التوسعية الإقليمية، أعلنت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات رسميا افتتاح صالة العرض الثانية لسيارات جيلي في محافظة الجهراء، وجهزت الصالة الجديدة بمكان خاص لعرض سيارات جيلي إضافة إلى مركز خدمة ومركز لقطع الغيار.



وتقع صالة العرض الجديدة في المجمع رقم 1 في منطقة الجهراء الصناعية، ويأتي افتتاحها ليؤكد بشكل عام ولعملاء الجهراء بشكل خاص جهود الشركة الرامية لتوفير سهولة الوصول إلى واحدة من أسرع العلامات التجارية للسيارات نموا في العالم للعملاء في الكويت.

وستسمح الصالة الجديدة لعشاق السيارات وأصحابها بمشاهدة واختبار قيادة عدد من طرازات جيلي الرائدة، ومنها مونجارو سيارة الدفع الرباعي الرائدة من جيلي، وإمجراند أول طراز سيدان للعلامة التجارية، وتوجيلا، أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وعالية الأداء مبنية على الهندسة المعيارية المدمجة (CMA).



وافتتحت صالة العرض الجديدة لسيارات جيلي في الجهراء خلال حفل تدشين حضره يوسف القطامي الرئيس التنفيذي لشركة أولاد علي الغانم للسيارات، ويوسف مصطفى المدير العام لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات، وحمد طالب العنجري المدير العام لشركة جيلي في الكويت، وأعضاء آخرون من فريق الإدارة العليا لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال يوسف القطامي: فخورون بافتتاح صالة العرض الثانية لسيارات جيلي، التي تسلط الضوء على جهودنا المتواصلة لجعل طرازات جيلي متاحة على نطاق واسع في السوق المحلية.

وتعد سيارات جيلي الفاخرة والاقتصادية من حيث التكلفة استثمارا رائعا لأصحاب السيارات الجدد والمخضرمين على حد سواء، ونتطلع إلى تقديم خدماتنا إلى عملاء الجهراء في أحدث صالة عرض لنا في المحافظة، بالإضافة إلى مركز خدمة جيلي المتطور لتقديم خدمة ما بعد البيع مميزة، أو في أحد المراكز الثلاثة الأخرى المخصصة للخدمة السريعة التابعة لجيلي في جميع أنحاء الكويت.



ويأتي افتتاح أحدث صالة عرض للمبيعات والخدمة وقطع الغيار الخاصة بسيارات جيلي في الكويت، تماشيا مع مهمة العلامة التجارية المتمثلة في إيجاد تجربة تنقل استثنائية، لتصبح واحدة من أكثر العلامات التجارية المنافسة في مجال السيارات في الكويت، وبصفة شركة علي الغانم وأولاده للسيارات المستورد والموزع الرسمي لجيلي في الكويت، فإن الصالة التي تبلغ مساحتها 2000 متر مربع تأتي ثمرة للجهود المشتركة لجعل سيارات العلامة التجارية وخدمات الصيانة متاحة بسهولة في السوق الكويتي.



والتزمت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، لأكثر من 35 عاما، بتعزيز جودة خدماتها وتجربة عملائها. ومن خلال التحسين المستمر لمحفظتها من السيارات الرائدة وخدمات السيارات، تسعى الشركة جاهدة لخدمة عملائها في جميع أنحاء الكويت وتقريب خدماتها لضمان راحة عملائها.



ويأتي إطلاق صالة عرض جيلي الثانية في الكويت بعد افتتاح أول صالة عرض جيلي في الري عند تقاطع الطريق الدائري الرابع والغزالي.