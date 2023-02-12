

أعلن بنك الخليج مشاركته في البرنامج التدريبي «إعداد مدراء الشركات لمجالس الإدارة»، الذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «تميز» وجمعية «سوروبتيميست»، للعام الثاني على التوالي، وذلك ضمن مساعي البنك لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، وفي إطار دعمه لتمكين المرأة.



وشاركت في البرنامج لعام 2023 من بنك الخليج، كل من مآب القاسم نائب المدير العام للمؤسسات المالية والسيادية وشمايل المرزوق مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للشركات - المقاولات، في البرنامج التدريبي لعام 2023، الذي بدأ اعتبارا من 21 يناير الماضي ويستمر على مدى 3 أشهر، علما أن 3 قيادات نسائية في البنك شاركت العام الماضي وهم دلال الدوسري ونورة الحوطي ومروة حاجيه.



ويعد برنامج إعداد مدراء الشركات لمجالس الإدارة فريدا من نوعه، والذي تم تصميمه لتزويد المشاركين بأدوات لمعالجة وتحسين ممارسات حوكمة الشركات، والتي تؤثر على التخطيط طويل المدى، ويغطي مجموعة واسعة من قضايا حوكمة الشركات، ويساعد المتدربين على اكتساب أدوات الإشراف الاستراتيجي والرقابة الإدارية، والتعرف على دور مجلس الإدارة في الإفصاح والشفافية، وفهم كيفية حماية حقوق المساهمين.



ويركز البرنامج على تحديات حوكمة الشركات التي تواجهها الشركات وأفضل الممارسات التي يمكن أن تخفف من هذه التحديات، حيث يتجاوز البرنامج النظريات الأساسية ويقدم موجزا عمليا، لأبعاد حوكمة الأعمال الأساسية التي يمكن تنفيذها.



وبهذه المناسبة، أكدت مدير عام إدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج إن بنك الخليج حريص على تمكين المرأة، من خلال مساعدة المواهب والكوادر المتميزة من القيادات النسائية في البنك في المشاركة في البرامج التدريبية المتخصصة، لاسيما التي تنظمها المؤسسات الدولية الرائدة وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية.



وقالت: فخورون بمشاركة قيادات نسائية من البنك في البرنامج التدريبي «إعداد مدراء الشركات لمجالس الإدارة» للعام الثاني على التوالي، لما يتمتع به من رصانة علمية، وما يوفره من خبرات للمتدربين، لاسيما من النساء، إذ يفتح لهم آفاقا جديدة حول المناصب القيادية.



وأشارت إلى أن تمكين المرأة في مكان العمل يزيد قاعدة المواهب والخبرات داخل البنك، إلى جانب زملائهن من الرجال، ما يوسع دائرة الأفكار والابتكارات في مختلف الأنشطة، ويخلق منافسة إيجابية للوصول إلى المراكز الريادية، ما يدعم قدرة البنك على اتخاذ قرارات تسهم في تحقيق الخطط الإستراتيجية وإنجاز الأهداف المنشودة.