

بالتزامن مع انطلاق معرض لآلئ الصالحية، قامت شركة شمال الخليج التجارية - الوكيل الحصري لسيارات جينيسيس في الكويت بالمشاركة من خلال عرض طراز جينيسيس G90 - 2023 قاعدة العجلات الطويلة فائقة الفخامة في رحاب المجمع التجاري الأنيق لتكون زينة المعرض بلا منافس.

وقد اختتم المعرض بنجاح كبير تجلى في ردود الفعل الإيجابية لزوار منصة عرض جينيسيس قاعدة العجلات الطويلة G90 الذين أبدوا اعجابهم بالتصميم الرائع والمواصفات الراقية للسيارة.



ويجدر الذكر أن معرض لآلئ الصالحية قد تم افتتاحه يوم الاثنين 6 فبراير الجاري بمشاركة نخبة من مصممي المجوهرات الكويتيين الذين عرضوا إبداعاتهم في رحاب المجمع التجاري الراقي، وقد اختتمت فعالياته يوم الأربعاء 8 فبراير.



وقد اعربت شركة شمال الخليج التجارية ـ جينيسيس عن سعادتها بالمشاركة بمعرض لآلئ الصالحية وبالفرصة الرائعة التي اتاحها لعرض سيارة جينيسيس G90 قاعدة العجلات الطويلة في هذه الأجواء التي تفيض فخامة وأناقة، تماما مثل G90 قاعدة العجلات الطويلة، والتي تعد التعبير الأمثل عن هوية علامة جينيسيس وقيم ارثها العريق المتعلقة بالرفاهية والفخامة.

وعلى مدى أيام هذا المعرض الفاخر سوف يتمكن عشاق الفخامة الكلاسيكية من التعرف عن قرب على واحدة من أفضل السيارات في هذه الفئة على الإطلاق. وقد كانت مشاركة جينيسيس في المعرض ناجحة بامتياز حيث تمكنت العلامة التجارية الفاخرة من التواصل والتفاعل مع عملائها ومحبي الأناقة والرفاهية والتميز.



ويلبي طراز G90 - 2023 قاعدة العجلات الطويلة من جينيسيس كافة أحلام الراغبين بالاستمتاع بمستويات غير مسبوقة من الرفاهية وأقصى معايير الفخامة إلى جانب أحدث وسائل الراحة والترفيه، بل إن جينيسيس G90 تتخطى كذلك كل التوقعات على صعيد الهندسة والتكنولوجيا والأداء لتقدم لزبائننا الكرام تجربة لا تضاهى من السلاسة والذكاء والأمان. وتثق علامة جينيسيس بأن هذا الطراز سيساهم بشكل كبير في تعزيز مكانة جينيسيس كعلامة تجارية رائدة في عالم السيارات الفاخرة.



ويمثل طراز 2023 - G90 قاعدة العجلات الطويلة تغييرا جذريا شاملا، حيث يقدم الموديل الجديد اتجاها جديدا وجريئا يشكل نهجا للسيارات الفاخرة، فضلا عن تزويد الطراز بأنظمة مساعدة ذكية متقدمة تجعل القيادة أسهل، إلى جانب مجموعة متنوعة من التقنيات الجديدة التي تضفي مزيدا من القيمة على تجربة القيادة.



تصميم خارجي أكثر أناقة



وتتميز G90 قاعدة العجلات الطويلة بمقدمة ذات تصميم فريد مع شبكة المبرد Crest Grille الجديدة والمصابيح الرباعية ذات التصميم الهندسي المتطور، تعززها المصابيح الأمامية ذات الخطين الموجودة على جانبي الشبك الأمامي.

أما في الجزء الخلفي من السيارة، وتجسيدا للغة التصميم المميزة للعلامة التجارية، تم مد المصابيح الخلفية ثنائية الصف على طول الصندوق الخلفي والتركيز على العناصر الأيقونية في الجزء العلوي من خلفية السيارة لإظهار العناصر الجمالية بأوضح صورة.



تصميم داخلي ينسجم مع التقنيات الجديدة



تم تصميم الجزء الداخلي من G90 قاعدة العجلات الطويلة ليقدم أعلى درجات الراحة والفخامة، حيث توفر المقصورة الداخلية كافة عناصر الرفاهية والاجواء الحصرية الشبيهة بفخامة مقصورة الدرجة الأولى.

وصممت مقاعد جينيسيس G90 قاعدة العجلات الطويلة بأسلوب يجسد روح التصميم الداخلي لجينيسيس.

وتجمع المقصورة بشكل متناغم بين الشعور بالأجهزة المحيطة عالية الدقة والتقنيات الجديدة مع التفاصيل الفاخرة لأقراص وحدات التحكم الوسطية.

تتصل شاشة المعلومات البانورامية عالية التطور بمحتوى عدادات السرعة والمعلومات العامة ونظام الملاحة وتشغل نظام ترفيه عالي الجودة من الجيل التالي. يتميز الكونسول الوسطي بتصميم دقيق ومدروس لقرصي وحدات التحكم باستخدام الزجاج والألمنيوم. وتقدم السيارة أيضا مجموعة مختارة من الألوان الداخلية والخارجية الفريدة.



أداء مريح وهادئ



زود طراز G90 قاعدة العجلات الطويلة بمحرك بنزين 3.5 تيربو- شاحن كهربائي 48 فولت، وناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، يولد قوة قصوى تبلغ 415 حصانا وعزم دوران أقصى يبلغ 56.0 كجم/ م. مع نظام حقن الوقود المزدوج. وتأتي جينيسيس G90 قاعدة العجلات الطويلة بنظام توجيه العجلات الخلفية (RWS).

كما تم تزود الطراز الجديد بأحدث أنظمة إلغاء الضوضاء (ANC-R) التحكم النشط بالضوضاء على الطريق) كميزة أساسية، والتي تلغي ضوضاء الطريق التي تدخل المقصورة عن طريق إرسال موجات صوتية عكسية عبر مكبرات الصوت لإلغائها، الأمر الذي يوفر قيادة أكثر هدوء ترتقي بتجربة قيادة G90 قاعدة العجلات الطويلة إلى مستويات متقدمة.