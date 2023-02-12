

هادي العنزي



نفى نائب رئيس جهاز الكرة بنادي السالمية وايل العتيبي الأنباء المتداولة بشأن استقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم محمــد إبراهيــم المعـــــروف



بـ «الجنرال»، عقب تعادل السماوي مع الفحيحيل 2-2 في الجولة الـ 13 لدوري زين للدرجة الممتازة، كما يدرس الجهاز الإداري اختيار الوجهة التي سيتم إرسال حارس الفريق أحمد عادي إليها لإجراء عملية رتق لرباطه الصليبي الذي تعرض للقطع في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد مع العربي الأسبوع الماضي.



من جانبه، طالب مدير الفريق بدر الخالدي حكم المباراة الذي أدار مواجهة فريقه مع الفحيحيل بمراجعة نفسه وقراراته التي اتخذها بحق فريق السالمية، خاصة احتسابه ركلة الجزاء الأولى التي لم يتم التأكد من صحتها، أو مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR)، وقال: «التعادل في هذه الجولة يأتي بطعم الخسارة، فالفريق بأمس الحاجة إلى جمع النقاط لضمان مركز متقدم ضمن الفرق الستة التي ستلعب على لقب الدوري الممتاز، لكن الفرصة لاتزال متاحة للعديد من الفرق، ومنها السالمية، للتأهل إلى المرحلة الأخيرة الحاسمة على اللقب، ونأمل أن نحقق الفوز في المباريات المقبلة».



من جانب آخر، أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل فراس الخطيب، أن الدوري الممتاز أصبح تنافسيا بدرجة كبيرة عما كان عليه خلال الـ 20 عاما الماضية.

وقال في تصريح عقب تعادل فريقه مع السالمية 2-2: «تغير الوضع التنافسي في الدوري بشكل كبير، ومن ينظر إلى جدول الترتيب سيجد التقارب كبيرا من حيث فارق النقاط بين الثاني والتاسع على سبيل المثال، والفرصة لاتزال متاحة لأغلب الفرق للانضمام إلى المنافسات الحاسمة على لقب الدوري في الفصل الأخير من المسابقة، ما يعطي جمالية إضافية لأطول بطولات الموسم الكروي».



وأشاد الدولي السوري السابق فراس الخطيب بالأداء الذي قدمه «الأشاوس» أمام السالمية، مضيفا: اجتهدنا كثيرا وتقدمنا بالنتيجة، لكن في النهاية خرجنا متعادلين، وهذا الأمر وارد في كرة القدم، ولعل عدم التركيز وراء التعادل، ويبقى السالمية أحد الفرق الكبيرة في الدوري، وله حضور كبير في جميع المسابقات، وفي المجمل قدمنا أداء مطمئنا، لكن يبقى لدينا مستويات أفضل نأمل أن نقدمها في المباريات المقبلة.