

منصور السلطان ـ عبدالله قنيص



وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، أوامره بإبعاد أطراف المشاجرة التي نشبت بين مجموعة من النساء والرجال من إحدى الجنسيات العربية في منطقة الفروانية. ووفق مصدر أمني أفاد بأنه بعد انتشار مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة نشبت بين عائلتين من إحدى الجنسيات العربية استخدمت بها الأسلحة البيضاء من قبل رجال ونساء العائلتين وحدوث إصابات بين الطرفين، تم الاستدلال على أطراف المشاجرة والتحقيق معهم، وتبين ان المشاجرة بسبب محاولة كل اسرة بسط نفوذها على مناطق بعينها والتسول بها دون مشاركة آخرين لها. من جهة اخرى، انتقل رجال من مخفر الفروانية الى محل للخضراوات في الفروانية يقدم عروضا على المعروضات في عطلات نهاية الاسبوع، واقتيد من داخله 4 وافدين من الجنسية المصرية واحتجزوا للتشاجر فيما بينهم، فيما لم يستبعد مصدر أمني حصلت منه «الأنباء» على معلومات المشاجرة ان يبعد المتشاجرون الاربعة عن البلاد للصالح العام.