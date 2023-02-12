أكد القنصل العام للكويت بمنطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريين الخاصتين التابعتين لجمهورية الصين الشعبية ناصر الغانم، أن الكويت وماكاو تتطلعان لبناء إطار تنظيمي للتعاون والتنسيق في العديد من المجالات الاقتصادية بما يدفع العلاقات الثنائية قدما إلى مستويات أشمل وأرحب.



وأوضح الغانم في تصريح لـ«كونا»، أن هذا الإطار يتضمن تنسيق تبادل الزيارات بين المسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لمناقشة أوجه التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية.



ونوه بأنه التقى أخيرا الرئيس التنفيذي لمنطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة هو يات سنغ ونقل إليه تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتحيات سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة الكويت وتمنياتهم له ولشعب ماكاو الصديق دوام الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.



وأشار قنصل عام الكويت، إلى أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على علاقات الصداقة المتينة بين الكويت وماكاو وسبل تعزيزها وتطوير التعاون في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحة والثقافية بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والجوانب التنموية الأخرى سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص.



ولفت الغانم إلى أوجه التطور وإنجاز المشاريع التنموية في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة لاسيما في منطقة (هنغتشين) التابعة لمنطقة الاستثمار في ماكاو مما يعزز التقدم في تحقيق أهداف الخطط التنموية الشاملة بمنطقة (قوانغدونغ ـ ومكاو) الكبرى.



وأشاد بمتانة علاقات الصداقة بين الكويت ومنطقة ماكاو، مؤكدا على الاهتمام بالمضي قدما نحو بناء جسور الصداقة والعلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين.



وقد رافق القنصل العام خلال لقائه الرئيس التنفيذي لمنطقة ماكاو الملحق الديبلوماسي في القنصلية العامة فواز الشمري.