

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ـ أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، انطلاق فعاليات مسابقة الكانغارو للرياضيات والتي سيتم البدء في استقبال طلبات التسجيل لها من الأحد 12 الجاري والمستمرة حتى 11 مارس 2023عن طريق الموقع الالكتروني www.kangarookw.orgوفي تصريح له قال مدير إدارة الموهبة بالتكليف محمد البقشي، إن مسابقة الكانغارو للرياضيات تعد من أكبر المسابقات العالمية في الرياضيات حيث تأسست في فرنسا عام 1991، ويتم تنظيمها سنويا في أكثر من 70 دولة حول العالم، وشارك فيها ما يزيد عن 6 ملايين طالب على مستوى العالم منذ تأسيسها، ويستمر تنظيم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع للمسابقة هذا العام بعد نجاح النسخة الأولى من المسابقة التي نظمها المركز عام 2022 محققا قائمة بالمسجلين تجاوزت 600 طالب وطالبة وتم تطبيق اختبارات المسابقة على ما يقارب 400 مشارك.



وذكر البقشي بأن التسجيل لمسابقة الكانغارو متاح للطلبة بمختلف المراحل التعليمية من الكويتيين والمقيمين في الكويت، كما ان التسجيل سيكون مجانيا والاختبارات ستطبق باللغة التي تتناسب مع الطالب سواء كانت باللغة العربية او الإنجليزية.



وأفاد البقشي بأهمية هذا النوع من المسابقات والتي لها أثر إيجابي وهام على الطالب حيث انها تهدف الى تعزيز الشغف في علوم الرياضيات وتطبيق مفاهيمه وربطها بالحياة اليومية للطاب وتنمي قدراته ومهاراته الذهنية، داعيا أولياء الأمور بتشجيع ابنائهم للتسجيل بالمسابقة. لمعرفة المزيد من التفاصيل www.kangarookw.org