الدوحة - فريد عبدالباقي

حجز فريقا السد والدحيل مقعديهما في الدور النهائي لبطولة كأس قطر 2023، بفوزهما على العربي والوكرة في نصف النهائي تواليا، حيث نجح السد في عبور العربي 3-1، سجلها المحترف الكوري الجنوبي جونغ وو يونغ، والجزائري بغداد بونجاح، ومصعب خضر في الدقائق (41 و1+45 و79)، فيما سجل للعربي مدافع السد خوخي بوعلام بالخطأ في مرماه بالدقيقة 86.



وبهدف بونجاح في مرمى العربي أصبح مهاجم نادي السد أكثر لاعب في تاريخ الدوري القطري يسجل 28 هدفا في مرمى فريق واحد بكل البطولات، كما حقق بونجاح رقما مميزا آخر في مواجهاته أمام العربي والتي بلغت 15 مباراة، حيث لم يخسر بونجاح أمام العربي مطلقا، حيث فاز في 14 مرة وتعادل مرة واحدة.



وفي مباراة ثانية، فاز الدحيل على الوكرة بهدفين مقابل هدف، إذ افتتح الفريق الوكراوي التسجيل في الدقيقة 14 بواسطة الجزائري محمد بن يطو، وأدرك الدحيل التعادل عن طريق الكيني مايكل أولونغا في الدقيقة 51، ثم أضاف الكوري الجنوبي نام تاي هي في الدقيقة 72، ليضع الدحيل في مواجهة السد بالمباراة النهائية التي ستقام 6 أبريل.



إلى ذلك، أسند نادي الشمال مهمة تدريب الفريق إلى المدرب القطري السابق لأم صلال وسام رزق، خلفا للمغربي هشام زاهد، الذي تم إنهاء تعاقده بين الطرفين بالتراضي.



وسيكون لقاء العربي في الجولة الـ 14 من الدوري المباراة الأولى للمدرب له مساء الأربعاء المقبل.