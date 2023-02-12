أكد حارس منتخب الأرجنتين وأستون فيلا إيميليانو مارتينيز، أنه لم يقصد الإساءة لكيليان مبابي نجم فرنسا عقب نهائي كأس العالم 2022 الذي فاز به راقصو التانغو بركلات الترجيح.



وقال مارتينيز، في تصريحات لشبكة «أوليه» الأرجنتينية: «لم أقصد إيذاء أى شخص.. لقد نشأت طوال مسيرتي مع الفرنسيين، ولم أواجه أدنى مشكلة.. يمكنك أن تسأل جيرو عن ذلك.. أنا محب للثقافة والعقلية الفرنسية».



وحول الأغنية التي رددها ضد مبابي، أجاب: «ما يحدث داخل غرفة الملابس يجب أن يظل فيها، ولا يظهر أبدا».



وأضاف مارتينيز: «عندما هزمتنا فرنسا في 2018 أتذكر وجود أغان عن ميسي.. نفس الشيء سيحدث إذا تغلب فريق على البرازيل.. سيغنون عن نيمار.. لا يوجد شيء شخصي ضد مبابي.. أحترمه بشدة، وإذا غنينا عنه أو عن نيمار فذلك لكونهما نجمين».



وبخصوص السخرية من مبابي عن طريق دمية على شكل طفل، قال حارس الأرجنتين: «ألقى الناس الكثير من الدمى علينا طوال الطريق (خلال الاحتفال بلقب المونديال).. ما يزيد على 100 دمية، في تلك اللحظة سقطت دمية لمبابي عند قدمى.. التقطتها لأنها جعلتني أضحك.. أمسكت بها ثانيتين ثم ألقيتها مرة أخرى، هذا كل ما حدث».



وتابع: «كيف يمكنني السخرية من مبابي! لقد سجل ضدي 4 أهداف (بما فيها ركلة ترجيح).. 4 أهداف في النهائي، لا بد أنه يعتقد أنني دمية! أكرر، لدى احترام كبير لمبابي، وسأقول لكم شيئا واحدا: إنه أفضل لاعب فرنسي رأيته في أي وقت مضى».



وأردف مارتينيز: «بعد المباراة أخبرته بأنه يمكنه أن يفخر بنفسه، وأن يبقى رأسه مرفوعا، لأنه لعب مباراة رائعة، وكان أحد أفضل اللاعبين في العالم».



واختتم مارتينيز قائلا: «كما أخبرته بأن من دواعي سروري اللعب ضده.. كاد يفوز بالنهائي بمفرده، لديه موهبة هائلة، وأدركت عندما واجهته أنه مختلف.. عندما يترك ميسي كرة القدم، سيفوز كيليان بالعديد من الكرات الذهبية».