مرحلة الإنقاذ قاربت على الانتهاء.. والأمم المتحدة: تذكروا ملايين المشردين المحتاجين للماء والغذاء



بموازاة الجهود الدولية والإقليمية لمعاونة تركيا وسورية على تجاوز تداعيات الزلزال المدمر، سجلت الكويت أمس واحدة من الوقفات الإنسانية التي اعتادت عليها، حيث نظمت حملة رسمية شعبية مؤسساتية لجمع التبرعات لمؤازرة المتضررين من كارثة الزلزال. بدأت الحملة في الثانية عشرة ظهرا على تلفزيون الكويت وخلال ساعات قليلة تم جمع ملايين الدنانير في مشهد تضامني رائع. وقال وزير الإعلام ووزير الثقافة والشباب عبدالرحمن المطيري انه منذ اللحظات الأولى لحدوث الزلزال هبت الكويت على المستويين الرسمي والشعبي لمساعدة الشعبين التركي والسوري في مواجهة هذه المحنة. ميدانيا، وصلت أمس طائرة إغاثة تابعة للقوة الجوية الكويتية الى قاعدة إنجرليك العسكرية جنوب تركيا محملة بمواد إغاثية وأطقم طبية للمتضررين من الزلزال في تركيا.

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