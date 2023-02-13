علي إبراهيم



كشفت بيانات حديثة لمسح الدخل والإنفاق الأسري الذي نشرته الإدارة المركزية للإحصاء، أن نحو 84% من المواطنين الكويتيين يعيشون في فيلات، وأن 53% من الأسر الكويتية يعيشون في فيلا بأكملها، و31% منهم يعيشون في دور أو شقة من فيلا، بينما يعيش 6.1% من الوافدين في فيلات، و1.1% من الوافدين يعيشون في فيلا بأكملها، و5% منهم يعيشون في دور أو شقة من الفيلا.



وبترجمة تلك النسب إلى أرقام وفقا لعدد السكان يتضح أن 1.257 مليون مواطن ومواطنة من أصل 1.5 مليون يعيشون في فيلات، من بينهم 791.6 ألفا يقطنون مع أسرهم في فيلا بالكامل، و465.4 ألف مواطن ومواطنة يعيشون في شقق داخل فيلات، ويعيش نحو 180.7 ألفا من الوافدين في فيلات داخل الكويت، من بينهم 32.6 ألفا يعيشون في فيلات بأكملها، بينما يقطن نحو 148 ألفا من الوافدين في شقق داخل فيلات.



وبمقاربة أخرى، يقطن 8.9% من أسر المواطنين في عمارات سكنية، وبترجمة تلك النسبة إلى أرقام، يبلغ عدد المواطنين الذين يعيشون في عمارات سكنية نحو 133.7 ألف مواطن ومواطنة، بينما يعيش 66.41% من الوافدين في العمارات ذاتها، وذلك بعدد يقارب الـ 1.9 مليون وافد ووافدة.



أما البيوت العربي فيقطن 7.4% من الأسر الكويتية فيها مقابل 5.5% من الأسر الوافدة، وبلغة الأرقام فيبلغ عدد المواطنين الذين يسكنون في بيوت عربي 111.2 ألف مواطن ومواطنة مقابل 163 ألفا من الوافدين، وفيما لا يعيش أي من المواطنين في ملاحق، فإن 22% من الأسر الوافدة تعيش في ملاحق بما يناهز نحو 651.7 ألفا من الوافدين.



ولجهة توزيع الأسر وفقا لكيفية حيازة المسكن، يتضح أن 8.6% من الأسر الكويتية حازت المسكن ملك رعاية سكنية مقابل 1.8% من الأسر غير الكويتية، بينما بلغت نسبة حيازة الأسر للملك الخاص نحو 67.4% للمواطنين مقابل 0.9% من الأسر الوافدة.



ولجهة الإيجارات، فإن 16.1% من الأسر الكويتية تعيش في مساكن إيجار غير مفروش، مقابل 90.6% من الأسر الوافدة في نفس الوضع، بينما يعيش 0.4% من الأسر الكويتية في إيجار مفروش، مقابل 1.6% من الأسر غير الكويتية في نفس المستوى.



وأظهرت البيانات أن 0.3% من الأسر الكويتية تعيش في مساكن منحت لها كميزة عينية من العمل بدون إيجار، مقابل 4.5% من الأسر غير الكويتية، وأن 7.2% من الأسر الكويتية تعيش في مساكن منحت لها كـ«هبة» مقابل 0.6% من الأسر غير الكويتية.