نفذوا 247 عملية متنوعة على 75 شركة خلال العام.. و48% من الإجمالي لمؤسسات حكومية بـ 471 مليون دينار



شريف حمدي



قفزت قيمة تعاملات كبار الملاك على أسهم البورصة الكويتية خلال عام 2022 المنقضي بنسبة 153%، إذ بلغت قيمة تعاملاتهم 976 مليون دينار ارتفاعا من 385 مليون دينار في العام الذي سبقه.



ومن أهم أسباب هذه القفزة في القيمة عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على بنك أهلي متحد البحرين خلال الربع الثالث من العام الماضي، إذ نتج عن هذا الاستحواذ تغيرات لافتة على مستوى القيمة، هذا بالإضافة إلى صفقات أخرى بقيم كبيرة، حيث تعد أكبر 5 صفقات خلال العام الماضي بيع الهيئة العامة لشؤون القصر 3.17% من أسهم «بيتك» بـ327 مليون دينار، تلتها عملية بيع شركة الفتوح القابضة لـ 13% من أسهمها في «مشاريع» بقيمة 99.1 مليون دينار.



كما باعت مجموعة شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات (شركة الخليج الوطنية القابضة، شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده) نسبة 11.4% من اسهم شركة الكويتية المصرية القابضة بـ 54.9 مليون دينار، كما باعت شركة الصناعات المتحدة ومجموعتها (الشركة الكويتية الوطنية للمشروعات الصناعية) 17.3% من اسهم شركة القرين بـ 46 مليون دينار.



هذا بالإضافة إلى بيع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعتها (صندوق فيرست اوف شور) نسبة 0.55% من اسهم «بيتك» بـ 42.1 مليون دينار، وتشكل هذه الصفقات الخمس الكبرى خلال العام الماضي 58% من الإجمالي بنحو 570 مليون دينار.



ووفقا لرصد أجرته «الأنباء» يستند إلى إفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال العام الماضي، تبين ان تعاملات كبار الملاك سيطرت عليها النزعة البيعية، وفيما يلي التفاصيل:



٭ نفذ كبار الملاك 247 عملية متنوعة على أسهم 75 شركات خلال العام الماضي، مقابل 421 عملية على أسهم 90 شركة في العام قبل الماضي.



٭ تراجعت حصص كبار الملاك بالشركات من خلال 83 عملية بيع تمت على أسهم 40 شركة، بقيمة 821 مليون دينار تشكل نحو 84% من الإجمالي.



٭ ارتفعت حصص كبار الملاك في أسهم 37 شركة من خلال 87 عملية شراء، بلغت قيمتها 155 مليون دينار تشكل 16% من الإجمالي.



٭ نفذت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 29 عملية متنوعة على مدار العام المنقضي، وبلغت قيمة هذه العمليات 41.3 مليون دينار تمثل 4.3% من إجمالي القيمة، كما نفذت من خلال صندوق فيرست اوف شور 3 عمليات جميعها على سهم «بيتك»، عبارة عن عملية بيع بـ42.1 مليون دينار، وعمليتين أيضا على سهم «بيتك» الأولى تخارج وتمت في مارس الماضي، والثانية دخول وتمت في أكتوبر الماضي، علما بأن حصة المؤسسة حاليا في «بيتك» 9.19% وهي ثاني كبار الملاك.



٭ بلغت قيمة 8 عمليات متنوعة نفذتها الهيئة العامة للاستثمار 60.5 مليون دينار خلال العام الماضي، كما بلغت قيمة العملية التي نفذتها شؤون القصر على سهم «بيتك» المشار إليها أعلاه 327 مليون دينار، ليصل بذلك إجمالي التعاملات الحكومية 471 مليون دينار تشكل 48% من القيمة.



٭ شهدت تعاملات العام الماضي عمليات دخول على 26 شركة تمت من خلال 33 عملية، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أكثر من 5%، ومن أهم هذه العمليات دخول بيت التمويل الكويتي على أهلي متحد البحرين بنسبة 97.27% بإتمام عملية الدمج.



٭ أما عمليات التخارج التي تتقلص معها نسب الملكيات إلى أقل من 5%، فتمت على أسهم 32 شركة من خلال 44 عملية تخارج، أبرزها تخارج شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية ومجموعتها (شركة القرين للصناعات البلاستيكية، شركة القرين لصناعة المواد الأولية، الشركة المتحدة للبتروكيماويات، شركة القرين للاستثمارات المتكاملة القابضة) من شركتي «نابيسكو» بعد ان كانت تمتلك فيها 60.5%، وكذلك من «جي تي سي» بعد ان كانت ملكيتها فيها 60%.