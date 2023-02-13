محمد راتب



أعلن رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في جمعية صباح السالم التعاونية بداح العجمي، عن تدشين خطة متكاملة لتطوير مرافق منطقة صباح السالم عبر تجميل دوارات شارع الغوص، وإنشاء ممشى في قطعة 13 وآخر في قطعة 5 إضافة إلى ممشى مبرة صباح السالم.



وبين العجمي، في تصريح لـ «الأنباء»، أنه جار الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لبدء أعمال إنشاء الممشى، بعد رسو المناقصة على إحدى الشركات، مشيرا إلى أننا أول جمعية تحرص على تزيين المنطقة والدوارات على شارع الغوص بما يتناسب مع هوية المنطقة وتاريخها.



وردا على سؤال حول عودة السماح بتنظيم رحلتي العمرة والشاليهات، أوضح أن هذا القرار أدخل البهجة والسرور إلى قلوب المساهمين لما يمثله هذان النشاطان من أهمية بالغة لديهم، حيث يترقبهما الجميع بفارغ الصبر، وهما من أهم الأنشطة الاجتماعية على الإطلاق، موضحا أنه فور صدور القرار جرى تنظيم أول رحلة عمرة بعد انقطاع منذ عام 2016 لما يقارب 300 مساهم في فندق دار التوحيد.



وتابع العجمي أنه بخصوص رحلة الشاليهات تم تنظيم 4 رحلات لما يقارب 80 مساهما، وذلك وفق قرارات وزارة الشؤون بنظام القرعة، مشيرا إلى وضع برنامج مميز وأنشطة متنوعة ومسابقات وجوائز للفائزين.



وذكر أن اللجنة حرصت منذ توليها مهامها على تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والتعليمية والترفيهية، أبرزها مسابقة البادل الأولى، ومسابقة البولينغ التي شارك فيها أكثر من 300 متسابق من أبناء المنطقة.



وأكمل العجمي: قمنا بالتعاقد مع شركة عربي لصيانة حديقة صباح السالم وتوفير الاحتياجات الأساسية فيها وتأهيلها بالشكل اللائق بأهالي المنطقة، حيث تعتبر المتنفس الوحيد لهم، كما تم تكريم مئات الطلبة المتفوقين بجوائز قيمة تشجيعا لهم على مزيد من التفوق والتميز، موضحا أنه سيتم تنظيم ماراثون الضاحية الثالث خلال الأيام القادمة.