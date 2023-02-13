محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الخالدية التعاونية أسامة المنصور، عن تبرع الجمعية بمبلغ 143.378 دينارا لصالح المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا وسورية، مشيرا إلى أن التكاتف والتعاضد والتآزر سمة بارزة في أبناء المنطقة، وطبع جبلوا عليه منذ القدم.



وبين المنصور في تصريح لـ «الأنباء»، أنه فور إطلاق وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الحملة الإغاثية «الكويت بجانبكم» عقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بحث خلاله سبل تقديم الدعم بالسرعة القصوى، وأسفر عن التبرع بمبلغ مالي يضاف إلى جملة التبرعات المقدمة من الجمعيات الأخرى، موضحا أن الفضل الأكبر في جمع هذا المبلغ بعد الله تعالى يعود إلى المساهمين الكرام الذين سارعوا لتقديم الأموال الى إخوانهم لما لحق بهم من أضرار بالغة. ودعا كل الجمعيات التعاونية إلى المبادرة لمد يد العون والمساعدة لإغاثة المتضررين، ورفع الضرر الواقع على المشردين بفعل تصدع المنازل أو انهدامها، موضحا أن الجمعيات التعاونية تاريخها عريق في العمل الخيري والتطوعي، وستكون سباقة في دعم الأشقاء في تركيا وسورية بالإمكانات المتاحة.