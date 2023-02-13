بشرى شعبان



تحت رعاية الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالإنابة حمد الخالدي وبحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية وقطاع التعاون سالم الرشيدي والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية م.بدر العدواني،



أقامت إدارة التوعية والإرشاد حفل افتتاح المخيم الربيعي الـ20 لأبناء ونزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية ضمن الخطة التشغيلية لعام 2022-2023 بحضور مديري ومراقبي القطاع.



وافتتح الحفل بكلمة الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية حمد الخالدي الذي رحب بالحضور وأثنى على جهود الإخوة والأخوات في تنظيم مثل هذه الفعاليات واختيار المواضيع التي تهم أبناءنا ونزلاء القطاع.



بدوره، قال مراقب إدارة التوعية والإرشاد طارق القطان نحن في قطاع الرعاية الاجتماعية نلتمس هذه المسؤولية الملقاة على عواتقنا من رعاية أبنائنا ونزلاء في الدور الإيوائية. وقال ان الرعاية لا تقتصر على توفير الخدمات فقط بل نسعى إلى تأصيل العلم الشرعي والأخلاق والقيم الإسلامية وتعزيز مبدأ المواطنة والمسؤولية تجاه الوطن من منظورها الشرعي من خلال إقامة هذا المخيم الربيعي تحت شعار «المواطنة.. مسؤولية» مستوحاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».



وأضاف القطان: استمرار المخيم الربيعي لعامه العشرين جاء بتوفيق الله تعالى ثم تضافر جهود إخواننا في الدور الإيوائية ولا ننسى جهود موظفي الإدارة التي أفتخر بهم وبالعمل معهم من خلال ترتيب وإعداد البرامج والأنشطة والتنسيق مع أهل الاختصاص لإخراج المخيم في أبهى صورة.