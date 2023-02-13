دراسة مقترحات تعديل النظام الأساسي لاتحاد الصحافة الخليجية لتطوير عمله وتعزيز دوره



استقبل وزير الإعلام البحريني د.رمزان بن عبدالله النعيمي رؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية، بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين.



وخلال اللقاء، رحب الوزير النعيمي برؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية في بلدهم مملكة البحرين، وأشاد بجهودهم وإسهاماتهم في دعم وتطوير العمل الصحافي الخليجي، مؤكدا أن مثل هذه الاجتماعات التنسيقية التي تستضيفها مملكة البحرين بشكل دوري لرؤساء الجمعيات الصحافية الخليجية، تعكس رؤية مملكة البحرين بقيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم الجهود المشتركة كافة الرامية لتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي، بما يصب في تعزيز المكتسبات التنموية لدول المجلس وتحقيق الخير والازدهار لشعوبه الشقيقة.



وأكد وزير الإعلام حرص الوزارة على دعم اتحاد الصحافة الخليجية للقيام بدوره الصحافي المشهود، وتطوير آليات عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.



هذا، وعقد اجتماع رؤساء الجمعيات الخليجية في مملكة البحرين بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين خالد المالك، ورئيس جمعية الصحافيين البحرينية عيسى الشايجي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الإماراتية محمد الحمادي، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين العمانية د.محمد العريمي، لبحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتطوير عمل اتحاد الصحافة الخليجية.



وتم خلال الاجتماع دراسة مقترحات تعديل النظام الأساسي لاتحاد الصحافة الخليجية، والتوافق على جملة من التعديلات والإجراءات المستقبلية التي تسهم في تطوير عمل الاتحاد، وتعزيز دوره وحضوره الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.



وثمن المجتمعون جهود مملكة البحرين في دعم العمل الصحافي الخليجي، وإسهاماتها الفاعلة في تطوير عمل الاتحاد، مشيدين باستضافة البحرين مقر اتحاد الصحافة الخليجية وما قامت به من جهود طيبة في هذا المجال منذ تأسيس الاتحاد في عام 2005، بما يحقق التطلعات المشتركة للجسم الصحافي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.