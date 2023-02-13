

في خطوة نوعية تواكب الزخم والطموح الموجه نحو تحقيق الريادة والتوسع في ريادة الأعمال أعلنت مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة (BIG Holding) عن إطلاق خطتها الإستراتيجية الجديدة للثلاث سنوات المقبلة تحت عنوان «XPAND» وذلك بهدف التوسع المحلي والإقليمي لشركات المجموعة التابعة.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة م. عبدالرحمن الخنة إن «شركة كي آر إتش» ذراع المجموعة المتخصصة في شؤون الموارد البشرية وتقديم خدمات الدعم المتكاملة للعديد من العملاء في القطاعين الحكومي والخاص، ستواصل نموها بالتوسع في أسواق جديدة مع طرح خدمات نوعية ومبتكرة، مشيرا إلى أن الشركة ستوسع نشاطها في السعودية حيث انها تعمل حاليا في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والأردن.

وأكد الخنة أن استراتيجية التوسع تعتمد على الابتكار ورضا العملاء والنمو المستدام وذلك في ظل وجود أسس متينة والاعتماد على موظفين مهنيين ولديهم القدرة على تكريس آليات العمل بكفاءة.

وأضاف: نحن متحمسون للغاية بشأن الفرص التي تنتظر مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة والشركات التابعة لها خلال السنوات الثلاث المقبلة حيث سنواصل الاستثمار في مواردنا البشرية وقدراتنا وإمكاناتنا المتاحة وذلك لخلق قيمة مضافة لعملائنا، كما سنسعى إلى تعزيز معايير الجودة في مختلف القطاعات التي نعمل بها لينعكس ذلك إيجابيا على المجتمع والسوق الكويتي في الوقت ذاته.