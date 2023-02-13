

تم اختيار عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد ـ الكويت جهاد سعود الحميضي، ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط للعام 2023 من اللاتي يقدن نجاح مجموعة من أكبر الشركات في المنطقة وخارجها، بحسب المجلة التي اعتمدت في اختيارها على معايير دقيقة، من بينها التأثير في المنطقة والأسواق التي تعمل بها المرأة، والإنجازات التي حققتها خلال العام الماضي، ومبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها، وحجم الأعمال، والخبرة المهنية.



وتمتلك الحميضي تاريخا حافلا من الإنجازات المصرفية والتكنولوجية والخبرات المتنوعة الفريدة من نوعها، والتي تمتد لأكثر من 38 عاما، منذ انضمامها إلى البنك الأهلي المتحد فور تخرجها من جامعة الكويت عام 1984، حيث شغلت عدة مناصب إشرافية وقيادية في البنك، وجمعت بين المعرفة الواسعة في التكنولوجيا والتقدم المصرفي، ولم تتوان عن تنويع وتكامل خبراتها المصرفية الشاملة.

فكما تعلن دائما في العديد من المناسبات، «فهم العمل هو المحرك الرئيسي للنجاح».



وشغلت الحميضي عدة مناصب إشرافية وقيادية بالبنك، ففي عام 2011 شغلت منصب مدير عام العمليات وتكنولوجيا المعلومات، صعودا إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية المساندة منذ عام 2018 وتولت مسؤوليات الاشراف على أعمال القطاعات المالية والإدارية والقانونية وإدارة الالتزام الرقابي بالإضافة الى إدارات العمليات المركزية وتكنولوجيا المعلومات وعمليات الخزينة والبطاقات المصرفية وتمويل التجارة قبل اختيارها لمنصب الرئيس التنفيذي ثم انتخابها لعضوية مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد.



كما تشغل منصب نائب الرئيس في مجلس إداراة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كي نت (K-NET)، وعضوا في مجلس إدارة شركة الهلال للتكافل، وشركة الهلال لايف وشغلت سابقا نائب رئيس مجلس إدارة شركة المعلومات الائتمانية المشتركة ساي نت (Ci-Net).



وتقديرا لإنجازاتها المهنية، حازت الحميضي جوائز مصرفية بارزة منها جائزة الرئيس التنفيذي للقطاع المصرفي بالكويت لعام 2021، من مجلة جلوبل بانكنج آند فاينانس ريفيو.

وذلك تقديرا لقيادتها القوية واستراتيجيتها ورؤيتها التي ساهمت بشكل كبير في نجاح عمل البنك الأهلي المتحد. فقد قدمت السيدة جهاد النموذج الأمثل لما يجب أن يكون عليه الرئيس التنفيذي، حيث عملت بنزاهة وعدالة وإنسانية لخلق بيئة عمل مميزة.



وكذلك حازت الحميضي جائزة «المرأة المبادرة للعام 2017 Woman Entrepreneur of the year» في مجال تكنولوجيا المعلومات وجميع العمليات المصرفية في الكويت من مجلة «إنترناشونال فاينانس، والتي جاءت تتويجا للجهود المخلصة التي قامت بها جهاد الحميضي منذ تعيينها في البنك الأهلي المتحد.



وبهذه المناسبة أعربت الحميضي، عن سعادتها بهذا الاختيار الذي اعتبرته إشادة وتقديرا عالميا للنجاحات التي يحققها الفريق الإداري بأكمله في البنك الأهلي المتحد في مختلف القطاعات، كما أكدت ان العمل في القطاع المصرفي هو مكافأة بحد ذاته.

واعتبرت الحميضي أن اختيارها ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط للعام 2023 هو اعتراف بتميز المرأة الكويتية وقدرتها على إحراز النجاح والتفوق من خلال الإخلاص والتفاني في عملها.



وأكدت على أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة الكويتية، والمكانة التي تبوأتها في كافة المجالات، وعبرت عن اعتزازها «بما قدمته المرأة الكويتية من إنجازات مشهود لها على المستويين المحلي والعالمي، والتي لم تقتصر على المجالات العلمية والثقافية، بل شملت أيضا مجالات إنسانية عدة». واستمرارها في أداء دورها، بحضور مميز وكفاءة عالية.



وأشادت الحميضي بتميز مناخ العمل في البنك الأهلي المتحد والذي وفر لها عوامل النجاح والاستقرار منذ عملت فيه بعد تخرجها مباشرة وعلى مدار كل هذه السنوات التي حظيت فيها بكل التشجيع والمساندة من إدارة البنك والتعاون المخلص من زملائها.



وأضافت: «بهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة البنك الاهلي المتحد على ثقتهم الغالية والتي كان لها أبلغ الأثر في نجاح مسيرتي المهنية، كما أتقدم بخالص الشكر لبنك الكويت المركزي لما يقدمه من دعم ومساندة للقيادات الوطنية النسائية وللجهاز المصرفي بشكل عام».