

ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الـ 14 من دوري زين الممتاز بإقامة مباراة واحدة تجمع بين القادسية صاحب المركز الثامن برصيد 16 نقطة مع النصر الخامس بـ 17 نقطة على ملعب محمد الحمد.



ويدخل الأصفر مواجهة اليوم بعدما عجز عن تحقيق الفوز في مباراتيه الماضيتين، فخسر من كاظمة 1-2، وتعادل مع الجهراء في ملعبه 1-1، وكان آخر فوز له بالدوري في الجولة الـ 11 على حساب الفحيحيل بهدفين نظيفين، الأمر الذي أخره كثيرا في ترتيب الفرق، حيث ان المركز الثامن لا يتناسب واسمه وجماهيره ومنافسته الدائمة على المقدمة، لذلك فإن الأصفر مطالب اليوم بتحقيق الفوز كي يسترد معنويات لاعبيه والتقدم إلى مركز آمن لضمان مقعد في المراكز الـ 6 الأولى والمنافسة من جديد على اللقب، خصوصا أن النقاط متقاربة بين الفرق، أما في حالة التعادل أو الخسارة فسوف تزداد أموره سوءا، وقد يدخله إفراطه في إهدار النقاط في دائرة الفرق الـ 4 الأخيرة التي ستدخل في منافسة للبقاء في الدوري الممتاز.



كما أن مواجهة اليوم اختبار آخر للمدرب بوريس بونياك، والذي أشرف على تدريب الفريق خلفا للمدرب ناصر الشطي فهل يتم اقصاؤه في حالة التعثر؟ ومن سيكون المدرب الثالث للقادسية في هذا الموسم؟



أما النصر، فقد استرد عافيته في الجولة الماضية وحقق فوزا عريضا على كاظمة 4-1 بعدما تعثر في المباريات الماضية وقفز إلى مركز آمن أدخله ضمن الفرق 6 الأوائل، والعنابي بقيادة مدربه محمد المشعان الذي تم اختياره افضل مدرب في الجولة الماضية في تحليل «الأنباء» يملك من العناصر ما يؤهله لتحقيق الفوز اليوم.