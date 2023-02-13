

نظم الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع سباق سبارتن أمس في ستاد جابر الدولي، حيث شارك ما يزيد على 3 آلاف شخص من كل الفئات العمرية ذكورا وإناث، كبارا وصغارا، إضافة إلى حضور أكثر من ألف شخص من أولياء الأمور وأسر الديبلوماسيين في الكويت، الأمر الذي أعطى بريقا خاصا للسباق، وذلك في إطار التأكيد على دور الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع، كما حضر السباق عدد من السفراء والديبلوماسيين ومنهم القائم بأعمال السفارة الأميركية في الكويت والسفيرة البريطانية في الكويت.



وقد توجه الأمين العام للاتحاد الكويتي للرياضة للجميع د.متعب الضميخي بالشكر للهيئة العامة للرياضة، وللمدير العام للهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم على التعاون الكبير لتنظيم السباق، إضافة إلى تعاونهم لإقامة العديد من الفعاليات الأخرى، مضيفا أنه تم فتح المجال أمام جميع القطاعات للمشاركة في هذه الفعالية سواء القطاعات العسكرية أو المدنية أو القطاع الخاص. من جهته، قال رئيس لجنة الأنشطة عبدالعزيز المجيبل إن اتحاد الرياضة للجميع يقطف ثمرة جهد ما يقارب العام من العمل والتنسيق بين العديد من الجهات، معربا عن سعادته بالمشاركة الواسعة بالسباق، لافتا إلى أن «سبارتن» رياضة تقوم على التحدي والتحمل وتخطي الحواجز.