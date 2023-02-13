سلم الفريق القانوني للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عدة صفحات من الوثائق التي تحمل علامات سرية وجهاز كمبيوتر محمول يحتوي على مسح إلكتروني لتلك المواد إلى المحققين الاتحاديين في الأشهر الأخيرة، حسبما نقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن مصدر مطلع على الأمر. وتمت عمليات التسليم في ديسمبر2022 ويناير2023، وفقا للمصدر الذي لم يتم الكشف عن هويته.



وقال المصدر إن فريق ترامب استأجر محققين خارجيين لإجراء تفتيش في ممتلكاته في مار إيه لاغو بفلوريدا وممتلكات أخرى، وخلال بحث في ديسمبر الماضي تم العثور على عدد من الصفحات التي تحمل علامات تصنيف بين عدة آلاف من صفحات جداول مواعيد ترامب الرئاسية في صندوق.



وذكرت وكالة «بلومبيرغ» نقلا عن المصدر ذاته أن الفريق القانوني لترامب أبلغ وزارة العدل في ذلك الوقت وسلم الصفحات.



وأوضح المصدر الذي رفض تحديد الموقع أن الصندوق لم يكن في منطقة التخزين حيث جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) عدة آلاف من الوثائق، بما في ذلك المواد ذات العلامات السرية، خلال تفتيش أذنت به المحكمة أغسطس الماضي.