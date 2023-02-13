منصور السلطان



حرصا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على مساواة مدنيي قوة الإطفاء بنظرائهم في وزارة الداخلية، أصدر مجلس الخدمة المدنية موافقته على المساواة في منح بدل المسافة للموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمختلف مؤهلاتهم ومسمياتهم الوظيفية والبالغ 70 دينارا شهريا لمن تبعد مقار أعمالهم عن مركز الضاحية لسكنهم أكثر من 60 كيلومترا، و50 دينارا شهريا لمن تبعد مقار أعمالهم عن مركز الضاحية لسكنهم أكثر من 30 كيلومترا وأقل من 60 كيلومترا، وسيعمل بهذا القرار اعتبارا من أول شهر فبراير الجاري.